Atlético-MG divulga a lista dos 23 jogadores relacionados para o Mundial de Clubes

Após muitas avaliações, uma pré-lista de 35 jogadores, as recusas do zagueiro Emerson, e do meia Dátolo, e a espera por Fernandinho, o Atlético-MG divulgou sua lista oficial com os 23 jogadores que vão embarcar até o Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes 2013.

Mesmo com o pesadelo das lesões que acometeram os principais jogadores do elenco atleticano nos últimos meses, como Ronaldinho Gaúcho, Réver, Guilherme e Leandro Donizete, o Galo vai com o que tem de melhor para a disputa do torneio.

Fernandinho recebeu parecer favorável na tarde desta sexta-feira (29) após muita luta do departamento jurídico do clube em favor da presença do atacante, que vem se destacando nas últimas partidas, até mesmo, suprindo a falta de Bernard, jogador que ocupava a mesma faixa do campo: o lado esquerdo.

A lista com os 23 jogadores. A númeração é livre para os clubes:

1. Victor

2. Marcos Rocha

3. Leonardo Silva

4. Réver

5. Pierre

6. Junior César

7. Jô

8. Leandro Donizete

9. Diego Tardelli

10. Ronaldinho Gaúcho

11. Fernandinho

14. Lucas Cândido

15. Gilberto Silva

17. Guilherme

19. Alecsandro

23. Lee

25. Neto Berola

26. Carlos César

27. Luan

28. Josué

29. Michel

87. Giovanni

88. Rosinei