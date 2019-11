Grêmio x Goiás, Campeonato Brasileiro

Ficamos por aqui com a transmissão de Grêmio 1x0 Goiás. Acompanhe em nosso site e nas redes socias: Facebook e Twitter as crônicas e repercussões de todos os jogos dessa 37º rodada do Brasileirão. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!

Já o Goiás, em quarto lugar, ainda luta por uma vaga na competição internacional. Precisa vencer na próxima rodada.

Com essa vitória, o Grêmio já está classificado para a Libertadores do ano que vem. O time termina a rodada na vice-liderança, com 64 pontos.

Renato Portaluppi: "Coloquei o grupo na Libertadores, cumpri o meu papel."

Hugo: "A perda do Walter nos dificultou. Lutamos muito, mas perdemos."

48' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 1x0 Goiás!

47' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM MATHEUS! Por cometer falta em Pará.

45' Vargas toca para Maxi, que devolve de calcanhar nos pés do zagueiro do Goiás.

44' Teremos mais 3 minutos de acréscimo!

43' Elano arranca e cruza para Vargas, mas lançamento é muito longo.

42' Souza erra o passe e toca para Roni, que cruza e Rhodolfo corta.

40' CARTÃO AMARELO PARA ELANO! Por cometer falta em Vitor.

40' Elano tenta Maxi Rodríguez, mas lance é interceptado.

39' Substituição no Grêmio Entra: Elano Sai: Barcos

38' William Matheus cobra e a zaga tira.

38' CARTÃO AMARELO PARA VARGAS!

37' DIDA! Roni avança e manda uma bomba para o gol gremista e Dida espalma para escanteio!

36' PLANTÃO Gol de Cícero. Santos 2x1 Atlético-PR

35' Bressan lança Vargas, mas passe é muito longo.

33' Substituição no Goiás. Entra: Ramon Sai: Sasha

33' Falta para o Goiás.

31' Roni erra o passe e dá a bola nos pés de Adriano.

30' Bacos sofre falta.

30' William Matheus cobra falta. Barcos tira de cabeça.

29' Substituição no Grêmio Entra: Adriano Sai: Zé Roberto

28' CARTÃO AMARELO PARA SASHA!

27' Substituição no Goiás Entra: Roni Sai: Renan Oliveira

27' Vargas cobra escanteio. A bola passa por todo mundo.

26' Contra-ataque do Grêmio. Vargas avança e manda para M. Rodríguez, que chuta e cava escanteio.

25' Vargas cobra e Fernando tira.

24' Valmir Lucas erra na defesa e concede escanteio ao Grêmio.

24' Chove muito neste momento em Porto Alegre.

22' Substituição no Grêmio: Entra: M. Rodríguez Sai: Kleber

22' CARTÃO AMARELO PARA SOUZA!

21' Pará tenta Ramiro, mas Thiago Mendes corta.

20' Passe muito longo para Sasha, que não alcança.

19' Hugo erra passe e dá a bola nos pés de Pará, que avança em contra-ataque. Lateral toca para Zé Roberto, que atrasa o avanço.

18' Jogo muito truncado no momento.

17' Público na partida: 34 mil torcedores.

16' Troca de passes do Goiás, onde William cruza para Sasha, mas a bola fica com Dida.

15' Barcos sofre falta.

14' Erros de passe: Grêmio 21x18 Goiás.

12' Vargas recebe pela lateral e cruza para Barcos, que cabeceia para fora.

11' Ramiro sofre falta no meio-campo.

10' Zé Roberto cobra e Thiago Mendes tira.

10' Escanteio para os donos da casa.

10' Escanteio é cobrado e a zaga tira.

9' A falta é cobrada para dentro da área. Amaral tenta o chute e cava escanteio.

9' Mais uma falta no jogo. William Matheus é derrubado por Kleber.

8' Hugo sofre falta.

7' Zé Roberto cobra. Hugo corta.

7' Kleber sofre falta de Fernando.

5' Renan Oliveira tenta a jogada individual, mas perde o domínio.

4' Hugo recebe pela lateral e peca na hora do cruzamento, mandando a bola para longe.

3' Kleber tenta cruzamento para Souza, mas a bola passa por todo mundo e é tiro de meta.

2' Cruzamento de Sasha para a área, mas Dida fica com a bola.

1' Sasha recebe no meio e arrisca. A bola sobe demais e é tiro de meta para Dida.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:36 Mudança no Goiás no intervalo. Entra: Léo Sai: Walter.

20:35 Grêmio retorna sem alterações.

20:22 Com essa vitória parcial, mais a derrota do Botafogo parao Coritiba, o Grêmio está se classificando para a Libertadores de 2014.

Ramiro: "Chutei ao gol para fazer, mas fiquei feliz pois o Barcos estava no lugar certo, na hora certa. Vamos tentar fazer o segundo na próxima etapa."

Walter: "Nosso time tentou jogar, mas em uma jogada de lateral, sofremos o gol. Não sei se voltarei para o segundo tempo."

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1x0 Goiás.

45' Iremos até 47 minutos!

44' Zé Roberto cobra. A zaga corta. No mesmo lance, Bressan e Thiago Mendes disputam a bola e vão ao chão. Jogador do Goiás está caído, sentindo dores.

43' Barcos recebe e tenta o drible sobre Ernando, mas lateral esmeraldino leva a melhor e fica com a bola. Na sequência, falta para o Grêmio.

42' William Matheus cobra falta. A bola passa por todo mundo e fica com Dida.

41' Barcos comete falta em Sasha.

41' Vitor tenta o passe para Walter, mas Bressan corta.

39' Ramiro recebe lançamento de Pará e avança, na hora do cruzamento, o volante erra o chute e é apenas tiro de meta para Renan.

38' Cruzamento para o meio da área que buscava Hugo. A bola passa pelo gol de Dida.

37' PLANTÃO Gol de Cícero. Santos 1x1 Atlético-PR

36' Zé Roberto leva carrinho por trás. Juiz manda seguir.

35' Rhodolfo! Zagueiro salva lançamento que tinha endereço direto ao gol. Quase o empate!

33' Lançamento para Vargas, que livre, chuta ao gol. Mas bandeirinha para o lance, pois jogadores está em posição de impedimento.

32' Valmir Lucas chega forte em Kleber, que vai ao chão. Jogadores pedem cartão, mas juiz manda seguir.

31' PLANTÃO Gol de Marcelo. Santos 0x1 Atlético-PR

30' Sequência de laterais para o Grêmio. Enquanto isso, Walter retorna ao jogo.

29' Walter está do lado de fora do gramado, sentindo dores no tornozelo.

28' Aproveitando o rebote da cobrança de Walter, Vargas avança em contra-ataque e toca para Barcos, que perde o domínio.

27' Walter cobra a falta. Ele manda a bomba, que bate na barreira.

26' William Matheus sofre falta.

25' CARTÃO AMARELO PARA WALTER! Por cometer falta em Dida.

25' Thiago Mendes cobra a falta. A zaga tira.

24' Lançamento para Walter, que recebe e dribla dois marcadores, mas sofre falta.

22' Grêmio troca passes. Goiás se fecha na marcação.

21' Zé Roberto é puxado no meio-campo. Falta.

20' Lançamento para Walter, que caí com defensor gremista. Segue o jogo.

19' Hugo cobra escanteio buscando Walter, que tenta um toque de calcanhar. A bola passa por pouco, em cima do gol de Dida.

18' Hugo arrisca de longe. A bola é desviada. Escanteio.

16' GOOOOOL DO GRÊMIO! BARCOS ABRE O PLACAR NA ARENA! Após avanço de Pará, que toca para Ramiro, o volante chuta cruzado e o pirata toca para o fundo das redes!

14' Pará cobra lateral buscando Kleber, que não alcança. Tiro de meta.

13' Escanteio é cobrado e a zaga corta. Na sequência, Vargas arranca em contra-ataque mas é derrubado. Falta.

13' Rhodolfo erra no passe e concede escanteio ao Goiás.

11' Vargas lança Pará, mas bandeirinha marca impedimento do lateral.

11' Thiago Mendes está de volta ao jogo.

10' Até o momento, o Grêmio finalizou quatro vezes, enquanto o Goías ainda não chutou a gol.

9' Thiago Mendes está caído no chão, após lance com Ramiro.

8' Rhodolfo tenta Vargas, mas lançamento é muito longo.

7' RENAAAN! Barcos recebe e avança ao ataque, mas na hora do chute é interceptado por Renan, que salva o Goiás!

6' Ramiro arrisca, mas a bola passa longe do gol de Renan.

5' Souza pega rebote da zaga e cruza buscando Barcos. A zaga corta.

4' Walter comete falta de ataque sobre Rhodolfo.

3' Pará acha Vargas na lateral, que avança sobre defensor, mas é derrubado. É apenas lateral.

2' Kleber recebe no meio e toca para Zé Roberto, que não pega bem na bola e chuta fraco. Para a fácil defesa de Renan.

1' Walter recebe e tenta o avanço pelo lado direito, mas perde a posse de bola.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA!

19:30 Antes do jogo começar, os jogadores manifestam sentados no gramado. Isso faz parte do Bom Senso FC, criado pelos atletas. Depois, um minuto de silêncio.

19:27 Goiás está no gramado!

19:24 Grêmio entra em campo na Arena!

19:22 Héber Roberto Lopes (PR) apita o jogo, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP).

19:18 Histórico de confrontos: Pelo Brasileirão são 41 jogos, sendo 21 em Porto Alegre. São 10 vitórias gremistas, 6 esmeraldinas e 5 empates.

19:15 Jogadores pendurados:

Grêmio: Adriano, Alex Telles, Barcos, Bressan, Elano, Kleber, Pará, Ramiro, Saimon e Zé Roberto.

Goiás: Amaral, Dudu Cearense, Renan, Roni, Thiago Mendes e Vítor.

19:10 Na última rodada, o Goiás perdeu para o Atlético-MG por 4 a 1 e o Grêmio empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta.

19:05 O goleador esmeraldino Walter, sozinho, possui o mesmo número de gols que a soma dos três atacantes gremistas, Kleber, Vargas e Barcos. São 29 ao total.

19:00 Em relação a escalação esmeraldina, no lugar de David, entrará Thiago Mendes e Valmir Lucas pega a vaga de Rodrigo. Hugo e Renan Oliveira retornam ao meio-campo.

18:57 O grande problema dos donos da casa é o atacante adversário, Walter. Revelado pelo rival, o Inter, o jogador é um dos artilheiros do campeonato e costuma dar trabalho às defesas. Os jogadores gremistas já avisaram que, se precisar, provocações serão feitas ao jogador para desestabilizá-lo durante o jogo.

18:55 Para o duelo, os gremistas não possuem desfalques. O esquema vai continuar com o que possui três atacantes e Zé Roberto como único armador.

18:54 O jogo é decisivo para ambas as partes, que ambicionam a vitória para se manter no grupo classificado à Libertadores de 2014. Se o Botafogo não vencer na rodada e os donos da casa passarem sobre o Goiás, o time gaúcho garante hoje a tão sonhada vaga na competição continental do ano que vem.

18:52 No momento, o Grêmio ocupa a 3º posição com 61 pontos enquanto o Goiás está no 4º lugar, com 59.

18:50 A partida é válida pela 37º rodada do Campeonato Brasileiro.

