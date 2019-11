Sorteio dos grupos da Copa do Mundo Brasil 2014

Confira a crônica do sorteio final dos grupos da Copa do Mundo. 15:20 Margareth Menezes e Olodum encerram o evento! TABELA: Como ficaram definidos os grupos da Copa do Mundo de 2014! Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Brasil Espanha Colômbia Uruguai Suíça Argentina Alemanha Bélgica Croácia Holanda Grécia Costa Rica Equador Bósnia Portugal Argélia México Chile Costa do Marfim Inglaterra França Irã Gana Rússia Camarões Austrália Japão Itália Honduras Nigéria EUA Coréia do Sul 15:16 Para encerrar, a Rússia está no Grupo H, ao lado de Bélgica, Coréia e Argélia! 15:15 PORTUGAL ESTÁ NO GRUPO G! Ao lado de Alemanha, Gana e EUA! 15:15 A Bósnia está no Grupo F! Ao lado de Argentina, Nigéria e Irã 15:14 A França está no Grupo E! Ao lado de Suíça, Equador e Honduras! 15:13 INGLATERRA NO GRUPO D! Junto com Uruguai e Itália! A estreia dos ingleses será em Manaus contra os italianos! 15:13 Grécia está no Grupo C! 15:12 HOLANDA NO GRUPO B! A abertura do Grupo B será a reedição da última final! 15:11 O BRASIL ABRIRÁ A COPA CONTRA A CROÁCIA, NA ARENA CORINTHIANS 15:10 A Coréia do Sul está no Grupo H! 15:10 O EUA está no Grupo da Alemanha, o G! 15:09 O Irã está no Grupo F! 15:08 Honduras está no Grupo E! 15:07 A Costa Rica está no Grupo D! 15:07 O Japão está no Grupo C 15:06 A Austrália está no Grupo B! 15:06 O México está no grupo do Brasil! 15:06 A Argélia está no grupo H, junto com a Bélgica! 15:05 Gana está no grupo da Alemanha, encontro dos irmãos Boateng! 15:04 Assim como em 2006, a Nigéria está no grupo da Argentina 15:03 A Costa do Marfim está no Grupo C! 15:03 O Equador está no Grupo E! 15:01 O Camarões está no Grupo do Brasil! 15:00 O Chile é sorteado para o Grupo B, ao lado da Espanha! 15:00 A seleção é a Itália, que será a D-4. Uruguai e Itália no Grupo D! 15:00 A seleção europeia do Pote 2 estará no grupo do Uruguai! TABELA: Os grupos por enquanto Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Brasil Espanha Colômbia Uruguai Suíça Argentina Alemanha Bélgica Croácia Holanda Grécia Costa Rica Equador Bósnia Portugal Argélia México Chile Costa do Marfim Inglaterra França Irã Gana Rússia Camarões Austrália Japão Itália Honduras Nigéria EUA Coréia do Sul 14:59 A Bélgica encabeçará o Grupo H! 14:59 O Grupo G será encabeçado pela Alemanha! 14:59 Cabeça de chave do Grupo F será a Argentina! 14:58 A seleção E-1 será a Suíça! 14:57 Cabeça-de-chave do Grupo D será o Uruguai! 14:57 A C-1 será a Colômbia! 14:56 O cabeça-de-chave do Grupo B será a atual campeã, a Espanha! 14:56 Como esperado, o Brasil é sorteado na posição A1 14:55 Uma equipe europeia, desconhecida, foi colocada no Pote 2. 14:55 VAI COMEÇAR O SORTEIO! 14:53 A primeira equipe sorteada será um dos europeus que está no Pote 4 e será sorteada para o "Pote X" 14:52 Valcke dá as instruções para o início do sorteio 14:51 Cafú, o recordista de finais, sobe ao palco junto com Ghiggia, o herói uruguaio. Sorteio começará em breve. 14:50 Zinedine Zidane, o carrasco brasileiro, sobe ao palco junto com Fernando Hierro! 14:49 Matthaus também é anunciado 14:49 Fabio Cannavaro, capitão da Itália campeã de 2006, também está no palco! 14:49 Junto com Hurst, sobe o argentino Mario Kempes! 14:48 Hurst sobe ao palco para iniciar o sorteio! 14:47 Jerôme Valcke, secretário-geral da FIFA, sobe ao palco. Sorteio deve começar em breve 14:44 Vídeo apresenta as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014! 14:43 O Rei Pelé sobe ao palco! FOTO: Os oito representantes dos oito campeões mundiais que participaram do sorteio: Kempes, Matthaus, Hierro, Ghiggia, Jerome Valcke, Cafú, Zidane, Cannavaro e Hurst



14:38 Uma apresentação do grupo de dança coreografado por Deborah Colker acontece no palco 14:35 O casal de apresentadores chama ao palco o mascote Fuleco, que vem acompanhado de Marta e Bebeto 14:32 Vídeo apresenta os classificados da Europa, América do Norte e Central 14:32 Fernanda Lima apresenta a Brazuca, bola da Copa. 14:31 Ronaldo Fenômeno, maior artilheiro da história das Copas e campeão em 94 e 2002, sobe ao palco 14:28 Depois da apresentação dos cantores, um vídeo apresentas os representantes sul-americanos, asiáticos e africanos na Copa do Mundo de 2014 14:25 Vanessa da Mata e Alexandre Pires sobem ao palco para cantar "1 a 0" , de Pixinguinha! 14:25 Desde o bicampeonato brasileiro em 58 e 62, ninguém conseguiu conquistar o título duas vezes consecutivas. Será que a Espanha alcança o feito? 14:24 O técnico Vicente del Bosque, da Seleção Espanhola, sobe ao palco carregando a taça da Copa do Mundo, conquistada na África do Sul 14:22 Em 2006, a Itália conquistou o tetra e em 2010 a Espanha venceu pela primeira vez. Quem será o campeão em 2014? 14:21 Em 90, a campeã foi a Alemanha. 94, o Brasil conquistou o tetracampeonato. Em 98, a França venceu pela primeira vez e em 2002 o Brasil alcançou o Penta! 14:21 Agora é a vez do título da Alemanha Ocidental em 74, da Argentina em 78, da Itália em 82 e o bicampeonato argentino em 86 14:20 Agora o vídeo fala sobre o bicampeonato da Seleção Brasileira, em 58 e 62, o título da Inglaterra em 66 e o tricampeonato brasileiro em 70 14:19 Agora o vídeo fala sobre as outras Copas: 34, 38, 50 e 54 14:18 Rodrigo Hilbert e Fernando Lima apresentam vídeo que conta a história da Copa de 1930, no Uruguai, a primeira de todas. 14:16 Blatter encerra seu discurso dizendo que a Copa é para todos os torcedores e que todos devem aproveitá-la. 14:14 "Já era hora da Copa voltar ao Brasil. A última Copa aqui aconteceu há pouco mais de 60 anos e, de lá para cá, o Brasil ganhou a Copa impressionantes cinco vezes. Era justo ela voltar para cá" afirmou o presidente da FIFA. 14:14 Para encerrar seu discurso, Dilma afirma que tem certeza que a Copa será uma excelente Copa. Blatter começa o seu discurso. 14:12 "A Copa no Brasil tem um significado especial, pois o futebol está em casa" afirma a presidenta 14:10 Joseph Blatter, presidente da FIFA, e Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, sobem ao palco e comandam um minuto de silêncio em homenagem à Nelson Mandela! 14:10 Termina a apresentação de Alcione e Emicida! FOTO: Alejandro Sabella, técnico argentino, acompanha o evento 14:07 Junto com ela, Emicida também está no palco cantando! 14:06 Alcione sobe ao palco para cantar! 14:06 O vídeo se encerra com imagens áreas do Maracanã, palco da final da Copa do Mundo. 14:06 Agora o vídeo mostra lances do Brasil em Copas do Mundo ao som de uma bateria de escola de samba 14:04 Telão mostra um vídeo com os ritmos, os sons e a cores do Brasil. Ao som do Olodum, o vídeo apresenta características culturais do país! 14:03 Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, casal de atores, fazem a abertura da cerimônia agradecendo e dando boas vindas à todos os presentes 14:00 Com um vídeo homenageando Nelson Mandela, morto nesta quinta-feira (05) está oficialmente aberto o evento VÍDEO: FIFA faz um "tutorial" de como abrir a bolinha do sorteio, para evitar erros 13:52 Curiosidade: das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo, apenas a Rússia não conta com nenhum jogar da Premier League, a primeira divisão da Inglaterra FOTO: Joseph Blatter, presidente da FIFA, dá as boas vindas à prefeitos e governadores presentes ao evento, além do ministro dos esportes, Aldo Rebelo FOTO: Platéia começa a encher o local e o evento deve começar em breve 13:40 Em 20 minutos começa o evento na Costa do Sauípe! FOTO: Uma possibilidade de um "Grupo da Morte" envolvendo Brasil, Itália e Holanda, além de um grupo com Alemanha, México e França FOTO: Felipão, técnico brasileiro, chega ao evento 13:20 Felipão, técnico, e Carlos Alberto Parreira, coordenador técnico da Seleção, já estão presentes no evento. FOTO: Didier Deschamps, atual técnico e campeão em 98, como jogador, pela França, chega ao evento FOTO: Local do evento começa a receber seus primeiros convidados (Four Four Two) FOTO: Ghiggia, carrasco do Brasil na Copa de 50, também será um dos responsáveis por sortear os grupos da Copa FOTO: Ex-lateral Cafu, capitão do Penta em 2002, será o representante brasileiro no sorteio de logo mais 12:20 Antes do sorteio, quatro artistas farão apresentações musicais: Alcione, Alexandre Pires, Emicida e Vanessa da Mata INFOGRÁFICO: O aproveitamento do Brasil contra as 23 seleções classificadas para a Copa do Mundo que a seleção já enfrentou em Copas

FOTO: As 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo

TABELA: Em ensaio realizado ontem, estes foram os grupos sorteados pela FIFA

FOTO: Palco do sorteio já está preparado e aguardando o começo do evento

11:35 Em toda a história das Copas, o Brasil só não venceu duas equipes que enfrentou: Suiça e Portugal. Contra os suíços, um encontro e empate em 2 a 2, no dia 28 de junho de 1950, no estádio do Pacaembu. Contra os lusos, derrota por 3 a 1 no Goodison Park, em 19 de julho de 1966, e empate sem gols na Copa do Mundo de 2010, partida já citada anteriormente

11:30 Das 31 seleções classificadas, o Brasil nunca enfrentou 8 delas em Copas do Mundo: Colômbia, Equador, Bósnia, Grécia, Irã, Coréia do Sul, Nigéria e Honduras. Como as duas primeiras são sul-americanas, a Seleção Canarinho tem seis adversários inéditos possíveis na fase de grupos

FOTO: Zidane, um dos representates europeus no sorteio, brinca com a Brazuca na Costa do Sauípe

VÍDEO: Em ação comercial da Adidas, empresa que fabricou a Brazuca e fornecedora de materal esportivo da Alemanha, jogadores da seleção alemã brincaram com a bola e tentaram pronunciar o seu nome





FOTO: Árvore com bandeiras das 32 seleções participantes enfeita a Costa do Sauípe

VÍDEO: Nas quartas, derrota por 2 a 1, de virada, para a Holanda e eliminação brasileira

VÍDEO: Nas oitavas de final, o Brasil venceu o Chile por 3 a 1

VÍDEO: Na última partida do Grupo, empate sem gols com Portugal

VÍDEO: Na segunda partida, vitória por 3 a 1 sobre a Costa do Marfim, no Soccer City

VÍDEO: Na estreia da Copa de 2010, o Brasil venceu a Coréia do Norte por 2 a 1, no Ellis Park Stadium

10:36 Em 2010, na Copa do Mundo disputada na África do Sul, o sorteio reservou para o Brasil um grupo com Portugal, Costa do Marfim e Coréia do Norte.

VÍDEO: Na grande final, no Maracanã, no Rio de Janeiro, a Seleção goleou a Espanha por 3 a 0 e garantiu o título

VÍDEO: Na semifinal, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 1 e se garantiu na decisão, aonde enfrentaria a Espanha, atual campeã mundial

VÍDEO: No último jogo da fase de grupos, na Fonte Nova, em Salvador, o Brasil venceu a Itália por 4 a 2 e garantiu o primeiro lugar do Grupo

VÍDEO: Na segunda partida, no Castelão, em Fortaleza, a Seleção venceu o México por 2 a 0

VÍDEO: Na estreia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil goleou o Japão por 3 a 0

10:25 Para entrar no clima do sorteio, vamos relembrar a campanha vitoriosa da Seleção Brasileira na Copa das Confederações de 2013, evento teste realizado no Brasil

FOTO: A Brazuca, bola da Copa do Mundo de 2014, "posa" ao lado da taça

10:15 A bola oficial da competição, denominada de Brazuca, foi apresentada nesta terça-feira (03) para o grande público

10:14 A abertura da Copa do Mundo será realizada no dia 12 de junho de 2014, a princípio na Arena Corinthians, que passou por acidentes e terá sua conclusão atrasada. A partida será realizada entre o Brasil (A1) e a equipe que for sorteada como A2

FOTO: Os potes do sorteio da Copa do Mundo (Emiliano Muñoz/VAVEL Argentina)

10:02 Assim como os europeus, Chile e Equador, posicionados no Pote 2, não podem entrar em um grupo com cabeça-de-chave sul-americano. Caso uma das duas equipes seja sorteada para o grupo de Brasil, Argentina, Colômbia ou Uruguai, será realocada para o próximo grupo com representante do Velho Continente

10:01 A seleção europeia que sair do Pote 4 na posição de Pote 2, não poderá entrar em um grupo com cabeça-de-chave europeu. Ou seja, ela terá que ser sorteada no grupo de Brasil, Argentina, Colômbia ou Uruguai

10:00 Para entender um pouco mais, clique aqui para simular o sorteio e descobrir as diversas possibilidades de formação de grupos.

10:00 Para deixar o sorteio ainda mais emocionante, a FIFA decidiu juntar os nove representantes europeus que não são cabeças de chave no Pote 4. Com isso, um europeu será sorteado como se estivesse no Pote 2 e os outros oito serão sorteados apenas no final. A mudança pode gerar grupos com três times fortes, como Brasil, Itália e Inglaterra, por exemplo

10:00 Por ser a representante do país sede, a Seleção Brasileira está garantida como cabeça de chave do Grupo A. Os outros sete cabeças de chave foram definidos de acordo com o Ranking FIFA e são os seguintes: Argentina, Colômbia, Uruguai, Alemanha, Bélgica, Espanha e Suíça.

10:00 No sorteio, que está marcado para às 14h00 (Brasília) serão conhecidos oito grupos que compõem a primeira fase da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil

10:00 Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe com a gente tudo sobre o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, direto da Costa do Sauípe, na Bahia.