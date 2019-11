Em sorteio, Brasil cai em grupo considerado acessível; Itália, Inglaterra e Uruguai compõem o da morte

O mistério acabou às 15h20 desta sexta-feira (6). Enfim os grupos da Copa do Mundo 2014 foram sorteados em evento realizado pela Fifa na Costa do Sauípe-BA e as 32 seleções agora sabem seus respectivos caminhos no Mundial do ano que vem, realizado no Brasil. A seleção brasileira, cabeça de chave do grupo A (por ser anfitrião), jogará contra a Croácia, México e Camarões.

"A gente tem que pensar na primeira fase. Não pode pensar na segunda e terceira. A Croácia tem um futebol diferente, bem jogado, bonito. Camarões tem algumas proezas em Copas do Mundo, e o México é sempre nosso adversário muito difícil. Mas me agrada. É sempre melhor estrear com uma seleção europeia, porque eles têm que se adaptar ao país", analisou em entrevista à TV Globo o técnico Luiz Felipe Scolari, sobre o caminho do Brasil na fase inicial. A estreia será contra os croatas, dia 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo, na abertura oficial do principal torneio do futebol mundial.

"O Brasil é o favorito para a Copa. Queremos dar a surpresa do Mundial", avisou Niko Kovac, treinador da Croácia, esperando surpreender na competição. Já Volker Finkel, técnico de Camarões, também entregou à seleção verde e amarela o favoritismo para vencer a Copa. "Temos dois jogos mais difíceis, contra Croácia e Brasil, mas não podemos achar que serão jogos do mesmo nível. Uma das seleções é uma das tops, uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo", disse. O comandante do México, Miguel Herrera, também comentou sobre os adversários. "Os três rivais são complicados. Se não há compromisso, com certeza terá indisciplina. Jogamos um futebol que o Brasil não gosta. Já fizemos grandes jogos contra eles e vamos buscar isso", declarou.

Espanha e Holanda estão no grupo B e reeditam a final da última Copa. Ambas as equipes podem cruzar o caminho do Brasil nas oitavas de final. Chile e Austrália tentarão surpreender na chave. "É um grupo difícil, com dois campões do mundo. É um grupo competitivo, complicado, mas estamos preparados porque somos rápidos e temos um bom ataque. Mas estou mais preocupado com os adversários do que com o calor", projetou o técnico Jorge Sampaoli, do Chile, que cometeu uma gafe ao afirmar que a Holanda também já foi campeã do mundo, ao lado da Espanha. Apesar das boas campanhas e da forte tradição, a Laranja Mecânica nunca conquistou uma Copa do Mundo.

O grupo C foi considerado o mais equilibrado, com Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão, onde todos possuem chances reais de passar para o mata mata. Três campeões mundiais compõem o grupo D, considerado o da morte: Uruguai (cabeça de chave e bicampeão mundial), Inglaterra (campeã em 1966) e Itália (tetracampeã mundial). No início do sorteio, os italianos saíram do pote 4 e foram para o pote 2, enfrentando um cabeça de chave (Uruguai), uma seleção europeia (Inglaterra) e uma da América do Norte e Central (Costa Rica). A Costa Rica completa a chave e reconhece que dificilmente vai arrancar pontos dos adversários.

No grupo E, a França pega a Suíça (cabeça de chave), Equador e Honduras, compensando a dificuldade que teve nas Eliminatórias Europeias, onde só se classificou ao Mundial após passar pela repescagem com a Ucrânia, e de ter caído anteriormente no mesmo grupo da Espanha, que ficou em primeiro e com a vaga direta. Pelo grupo F, a Argentina não deverá ter grandes dificuldades para seguir adiante e enfrenta a estreante Bósnia e Herzegovina, além de Irã e Nigéria.

O grupo G tem a Alemanha, que tende a ser primeira colocada, seguido de Portugal, Gana e EUA, que devem brigar pela segunda vaga. Pelo lado estadounidense, o técnico alemão Jürgen Klinsmann criou polêmica com a cidade de Manaus, uma das sedes e onde enfrentarão os portugueses. "Todo mundo queria evitar Manaus, não há dúvida disso. Foi uma decisão muito infeliz de colocar essa cidade como sede, por causa das condições e por causa do voo. Acredito que não deveria ter sido escolhida como sede", reclamou o treinador. Além disso, Klinsmann afirmou mais cedo que "era uma perda de tempo estar neste sorteio", e que "queria receber os grupos e adversários dos EUA por e-mail". No H, Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul compõem a chave considerada mais fraca.

A cerimônia do sorteio final das chaves da Copa do Mundo, apresentada pelo casal de atores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, também teve um vídeo homenageando Nelson Mandela, líder sul-africano que morreu na última quinta-feira (5); discursos do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e da presidente brasileira Dilma Roussef; apresentações musicais de Alcione, Emicida, Alexandre Pires e Vanessa da Mata; e as presenças de Ronaldo, Bebeto e Marta, embaixadores da Copa, além do "Rei" Pelé.

