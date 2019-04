Ponte Preta perde para o Lanús, que conquista a Copa Sul-Americana 2013

A Ponte Preta bem que tentou, mas não foi párea ao Lanús (ARG) nesta noite de quarta-feira (11) no Estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús, e permanece em busca de seu primeiro título expressivo da história de 113 anos. O time argentino derrotou a Macaca por 2 a 0 e conquistou a Copa Sul-Americana, gols de Ayala e Blanco.

Com isso, a Ponte vê o Botafogo (4º colocado do Brasileirão) ficar com a última vaga brasileira na Copa Libertadores de 2014. Fazia 18 anos que a Estrela Solitária não jogava a principal competição da América do Sul. Rebaixada no Campeonato Brasileiro, no próximo ano a equipe campineira poderia encerrar o ano de forma mais amena caso vencesse o torneio continental, além de jogar pela primeira vez uma Libertadores.

Pequeno torcedor pontepretano foi à Argentina acompanhar o time na final (Foto: Reprodução/Reuters)

Lanús abre 2 a 0 no intervalo e administra no segundo tempo, levando seu segundo torneio continental da história

O volante Fernando Bob foi deslocado para substituir o suspenso Uendel na lateral esquerda e Magal assumiu a titularidade no meio campo. As mudanças de Jorginho pareceram que poderia surtir algum efeito, e aos 10 minutos Fellipe Bastos teve uma boa oportunidade em uma cobrança de falta, que passou perto do gol de Marchesín.

Porém, aos poucos o Lanús foi dominando as ações, empurrado por 40 mil torcedores no Néstor Díaz Pérez. Aos 20 minutos, Ayala arriscou de fora da área e quase marcou. Pouco depois, o zagueiro Izquierdoz cabeceou com perigo ao gol de Roberto. A pressão era grande e aos 23, o árbitro chileno Enrique Osses deu vantagem em um lance faltoso, e na sequência Blanco chutou cruzado e assustou a defesa pontepretana.

No minuto seguinte, os argentinos transformaram as chances criadas em gol. A Macaca saiu tocando bola errado no meio campo e os "granate" roubarama bola, Blanco avançou pela direita, arrematou cruzado e Ayala completou para as redes: 1 a 0 Lanús.

César (ajoelhado) lamenta primeiro gol do Lanús, marcado por Ayala (16) (Foto: Reprodução/Reuters)

A Ponte sentiu o gol e não reagiu. A equipe paulista ainda viu o técnico Jorginho ser expulso após reclamações. No fim da primeira etapa, Blanco aproveitou rebote de Roberto e aumentou o placar aos 48 minutos do primeiro tempo.

Nos últimos 45 minutos, Adaílton, Ferrugem e William Batoré entraram nos lugares de Magal, Artur e Rildo, respectivamente, mas não alteraram o panorama do jogo e tampouco melhoraram a Ponte Preta no jogo. Blanco, de cabeça, ainda fez Roberto mandar para escanteio o que seria o terceiro gol, mas a partida fico 2 a 0 mesmo e Lanús conquistando seu terceiro título da história, e o primeiro de Guillermo Schelotto como técnico.

O time da Argentina já havia conquistado a Copa Conmebol de 1996 e o Torneio Apertura do Campeonato Argentino de 2007. O quarto caneco pode vir no fim de semana pelo mesmo Torneio Apertura local, caso consiga reverter a desvantagem do San Lorenzo na classificação.