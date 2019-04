Raja Casablanca x Atlético-MG, assim acompanhamos

Clique aqui e leia a crônica da partida.

19:24 O Atlético Mineiro não consegue manter vivo o sonho de conquistar o título mundial e terá que disputar o terceiro lugar contra o Guangzhou, da China, também no sábado.

19:22 Com uma partida impecável, o Raja Casablanca vence o Atlético por 2 a 1 e está classificado para a final do Mundial Interclubes. O adversário será o Bayern de Munique no próximo sábado, às 17h30. A equipe marroquina faz história e irá disputar a primeira final da sua história.

49' APITA O ÁRBITRO, O RAJA CASABLANCA ESTÁ CLASSIFICADO PARA A FINAL DO MUNDIAL INTERCLUBES DE 2013 CONTRA O BAYERN DE MUNIQUE!

48' GOL DO RAJA CASABLANCA! É DE MADIBE! Moutaouali deu um lindo toque por cima de Victor, a bola pegou no travessão e se ofereceu para Madibe que mandou para a rede!

47' Cara a cara com Victor, Moutaouali chuta por cima e perde a chance de matar o jogo

47' São 19 chutes do Galo contra apenas 8 do Raja, que vence por 2 a 1

45' O jogo vai se aproximando do final e o clima de tensão toma conta da torcida mineiro. Serão 4 minutos de acréscimo.

43' A torcida do Raja Casablanca faz uma festa impressionante em Marrakech. A Massa do Galo está aflita e rezando pelo empate do Atlético.

41' Iajour sai de campo ovacionado pela torcida do Raja. Autor do primeiro gol, o atacante também sofreu o pênalti que resultou no segundo gol!

41' SUBSTITUIÇÃO NO RAJA! Sai Iajour Entra Coulibaly

39' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Lucas Cândido Entra Alecsandro

38' GOL DO RAJA CASABLANCA! Moutaouali desempata o marcador em Marrakech!

37' PÊNALTI PARA O RAJA CASABLANCA! Iajour faz bela jogada pela esquerda e é derrubado dentro da área por Réver!

35' Jô tenta levantar bola na grande área, mas joga na mão de Askri

34' QUASE O SEGUNDO GOL DO RAJA! Iajour domina na entrada da área, gira sobre Réver e solta a bomba, a direita do gol de Victor!

32' Pep Guardiola, técnico do Bayern de Munique, está nas tribunas do estádio para assistir ao seu futuro adversário na grande decisão

31' Por problemas técnicos, ficamos sem transmissão durante os últimos minutos. Pedimos desculpas e seguimos com a cobertura da partida. Segue 1 a 1, sem nenhuma grande chance de gol para ambos os lados, mas o Galo agora toma conta da partida.

18' GOLAÇO DO ATLÉTICO É DE RONALDINHO! Na cobrança da falta, Ronaldinho coloca a bola no ângulo com muita categoria e empata o jogo em Marrakech!

17' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Marcos Rocha Entra Luan

17' Fernandinho sofre falta na entrada da área e o Galo tem grande chance para empatar

15' ASKRI SALVA! Ronaldinho faz lindo toque para Fernandinho que chuta de primeiro e o goleiro agarra com tranquilidade

12' Zaga afasta lançamento para a área, Tardelli tenta pegar de primeira e isola

12' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Josué Entra Leandro Donizete

10' SUBSTITUIÇÃO NO RAJA! Sai Chtibe Entra Madibe

8' O gol parece ter desesperado o Atlético Mineiro, que se lança com tudo para o ataque e cede MUITO espaço para o Raja Casablanca contra-atacar.

7' QUASE O SEGUNDO DO RAJA, A BOLA CHEGOU A ENTRAR! Em outro contra-golpe de muita velocidade, o Raja balança a rede mais uma vez, mas a arbitragem marca impedimento, corretamente

5' GOL DO RAJA CASABLANCA! Em um contra-ataque de muita velocidade, Iajour recebe pelo meio e, de frente para Victor, não perdoa. Os marroquinos abrem o placar para festa da torcida em Marrakech!

5' Torcida do Galo canta o hino do clube

3' Erraki cobra falta de muito longe direto para o gol, mas isola

1' Ronaldinho cobra escanteio para a grande área, Réver ganha da marcação, mas a arbitragem para e marca falta do zagueiro atleticano

0' ROLA A BOLA, COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

18:30 Os dois times já estão de volta no gramado, a partida deve recomeçar em breve

18:17 Jogando no contra-ataque e aproveitando a velocidade de Karrouchy pela lateral-esquerda, o Raja Casablanca também criou chances perigosas e Victor teve que fazer linda defesa em cabeçada de Moutaouali, o melhor marroquino na primeira etapa. O camisa 5 e capitão da equipe do Raja articulou boas jogadas no setor de meio de campo e apareceu com qualidade dentro da grande área, além de demonstrar uma bela movimentação

18:16 O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com grandes chances sendo criadas para ambos os lados. O Atlético Mineiro teve em Fernandinho seu principal jogador. Responsável pelas jogadas agudas pela ponta-esquerda, o camisa 11 infernizou a defesa marroquina e criou boas oportunidades. A bola aérea com Leonardo Silva também funcionou bem na primeira etapa. Jô teve duas grandes chances de abrir o placar, mas errou as duas.

45' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO EM MARRAKECH! Raja Casablanca e Atlético Mineiro vão empatando sem gols

44' No contra-ataque, o Raja assusta. Iajour recebe pela esquerda, invade a área e finaliza mal, direto pra fora

44' OUTRA GRANDE CHANCE PERDIDA PELO JÔ! Em jogada muito semelhante a primeira grande chance que teve, Jô recebeu cruzamento rasteiro de Marcos Rocha e, na pequena área, entrou de carrinho e perdeu grande chance

43' Ronaldinho faz linda enfiada de bola para Jô que finaliza mal e coloca nas mãos de Askri

41' O Raja Casablanca começa a gostar da partida e controlar as ações, o Galo parece abatido com as chances criadas pelos marroquinos e precisa se recompor

39' INACREDITÁVEL A CHANCE QUE PERDE O RAJA! Moutaouali recebe livre nas costas de Lucas Cândido e, cara a cara com Victor, bate para fora!

37' SALVA A ZAGA! Fernandinho cruza da esquerda, Léo Silva mata no peito e é travado na hora da finalização

35' VICTOR SALVA O ATLÉTICO! Karrouchy aparece livre pela esquerda, cruza com perfeição, Moutaouali desvia e Victor opera um milagre para salvar o Galo!

34' Gritos de "Eu, Acredito", lema da conquista da Libertadores, fazem o som ambiente do estádio em Marrakech!

32' QUASE O GALO ABRE O PLACAR! Marcos Rocha cruza da direita, a bola percorre toda a extensão da grande área e se oferece para Fernandinho, que domina e bate cruzado, tirando tinta da trave marroquina!

30' Na sequência o lateral esquerdo tabela com Guehi, porém é flagrado em impedimento

30' OPA, TARDELLI! Karrouchy aplica lindo drible no atacante do Galo

28' Fernandinho tenta a jogada pela esquerda, se atrapalha no domínio e sai com bola e tudo

26' Fernandinho e Tardelli tentam invadir a grande área tabelando, mas a zaga corta

24' Após cobrança curta, Raja desperdiça a chance

24' Moutaouali tenta jogada para cima de Lucas Cândido e arruma um escanteio

22' Raja tenta responder com cruzamento pela esquerda, mas Victor sai e faz defesa tranquila

21' INACREDITÁVEL A CHANCE QUE PERDE JÔ! Fernandinho faz linda jogada pela esquerda, ajeita para Lucas Cândido que cruza rasteiro para o centroavante que, de carrinho, manda a bola por cima do gol dentro da pequena área!

20' Marcos Rocha cruza rasteiro para a grande área, Jô tenta fazer o pivô e comete falta na marcação

19' Vendo sua equipe acuada pelos brasileiros, a torcida do Raja volta a cantar forte e tenta empurrar a equipe; A Massa do Galo responde!

19' Outra vez o camisa 10 levanta para a área e Léo Silva ganha pelo alto, mas a bola passa longe

18' Ronaldinho é caçado em campo e sofre mais uma falta, agora no meio de campo

17' R10 cruza para a grande área, Léo Silva desvia de cabeça e a bola vai por cima do gol

16' Ronaldinho sofre falta na intermediária e o Galo pode ter grande chance de abrir o marcador!

15' O lance empolgou a torcida atleticana que é uma só voz e se faz ouvir em Marrakech!

14' QUASE RONALDINHO! Após linda troca de passes do Galo pelo meio, a bola é aberta para Jô, que cruza para Ronaldinho, mas o craque é travado e a arbitragem marca falta do camisa 10

12' E O RAJA ASSUSTA! Após cobrança de escanteio, Chtibi aparece livre na pequena área e desvia para fora!

11' SALVO PELO IMPEDIMENTO! Raja acha bom contra-ataque, Karrouchy sai na cara de Victor mas a arbitragem anula a jogada por impedimento, corretamente

10' A torcida do Raja Casablanca faz muito barulho e tenta empurrar os donos da casa para frente

9' Fernandinho carrega pelo meio, é derrubado, mas a arbitragem manda seguir

6' O GALO ASSUSTA PELA PRIMEIRA VEZ! Marcos Rocha rouba a bola no campo de ataque e chuta de longe, assustando a meta marroquina!

5' As duas equipes demonstram bastante nervosismo e a partida começa abaixo do esperado

1' Ronaldinho cobra falta para a grande área e a zaga afasta

0' ROLA A BOLA, COMEÇA A CAMINHADA DO GALO NO MUNDIAL INTERCLUBES!

17:28 O árbitro espanhol sorteia o cara ou coroa e a bola vai começar com a equipe marroquina.

17:27 Depois de executado o hino da FIFA, as duas equipes se cumprimentam e se preparam para a partida!

17:25 As duas equipes vão subindo para o gramado!

17:21 Donos da casa, os marroquinos jogarão com o seu uniforme principal, nas cores verde e branca

17:21 O Atlético Mineiro entrará em campo com o seu segundo uniforme, na cor branca!

17:15 Faltam 15 minutos para a estreia do Galo no Marrocos!

FOTO: A disposição tática do Raja Casablanca

FOTO: A disposição tática do Atlético Mineiro

FOTO: Torcedores se reunem na porta do estádio Independência para assistir a partida no telão

FOTO: Telão instalado no Horto para transmitir a partida

16:58 O Raja Casablanca também conta com seus torcedores fanáticos, a torcida já aparece em bom número para apoiar os donos da casa.

16:54 O Atlético-MG aparece pela primeira vez a campo para realizar seu trabalho de aquecimento. Vibração nas arquibancadas.

16:51 FOTO Panorâma geral do estádio de Marrakesh, neste momento.

16:47 ATLÉTICO MINEIRO CONFIRMADO! Cuca levará os campeões da Libertadores da América a campo com: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Rever, Lucas Cândido; Pierre, Josué, Ronaldinho; Diego Tardelli, Fernandinho, Jô.

16:46 RAJA CASABLANCA CONFIRMADO! A equipe marroquina vem a campo com: Askri, El Hachimi, Moutaouali, Chtibi, Oulhaj, Hafidi, Iajour, Karrouchy, Benlamalem, Guehi, Erraki.

16:45 No gramado do estádio de Marrakesh, os goleiros de Raja Casablanca e Atlético-MG realizam os seus aquecimentos. Victor é muito festejado pela torcida atleticana.

16:44 FOTO No lado de fora, os torcedores do Atlético-MG sofrem com as filas. Movimento intenso.

16:41 APOIO NO HORTO A diretoria do Atlético-MG abriu o estádio Independência para a partida de hoje, porém, ao invés do time, os torcedores poderão acompanhar o Galo através de um telão que transmitirá a partida.

16:40 FOTO Dentro do estádio de Marrakesh, o placar eletrônico faz a contagem regressiva para o ínicio da partida.

16:37 OBSERVAÇÃO É sempre digno lembra que o Bayern de Munique vem para o Mundial desfalcado de seus dois principais jogadores: Schweinsteiger e Robben. Porém, nada que diminua a ofensividade da equipe alemã. Thiago e Götze entraram na equipe titular.

16:36 O Mundial de Clubes já conhecer o seu primeiro finalista, trata-se do Bayern de Munique, representante europeu da competição. Os alemães, jogando em ritmo baixo, venceram o Guangzhou Evergrande com facilidade carimbaram sua vaga na decisão.

16:34 Assim como o Corinthians em 2012, a torcida do Atlético-MG, em 2013, invade o exterior com números impressionantes. Segundo a FIFA, cerca de 10 mil torcedores estão em Marrocos para acompanhar o Galo em sua empreitada.

16:33 FOTO Os portões do estádio já forma abertos e a torcida do Galo já começa a aquecer no lado de dentro.

16:32 FOTO Torcida do Raja Casablanca abrindo seu mosaico, em partida anterior do Mundial de Clubes.

16:31 Dono da casa, o Raja Casablanca vem fortalecido principalmente pela força de sua torcida, que prometeu um caldeirão na partida de hoje. Chegar às semifinais é um marco inédito na história do clube marroquino.

16:30 Sejam bem vindos, amigos e amante do futebol! Nesta tarde, a equipe VAVEL Brasil transmite a segunda semifinal do torneio Mundial de Clubes, entre Atlético-MG e Raja Casablanca. Fique conosco!