Após saída da dupla de zaga titular, Dão é contratado pelo Vitória

Mantendo a base da temporada passada, em que fez uma belíssima campanha e terminou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Vitória já começou a ir às compras antes mesmo do término do ano. Com as saídas dos zagueiros titulares Victor Ramos e Kadu para o Monterrey (MEX) e Braga (POR), respectivamente, o Rubro-Negro baiano oficializou a contratação do zagueiro Dão - que já foi especulado no clube - para a próxima temporada. O atleta comentou sobre a oportunidade de voltar a atuar pela Série A do Brasileirão:

"Estou muito feliz de acertar com o Vitória. Só Deus e minha família sabem o quanto eu batalhei pra chegar até aqui. Sempre fui atrás do trabalho digno e agora tenho a chance de voltar a série A em 2014 por um grande clube que é o Vitória" comemorou o zagueiro.

Em sua carreira, Dão tem três acessos conquistados: por Sport, Guarani e Chapecoense. O jogador mandou um recado para a torcida do Leão, destacando que vai fazer o possível para ajudar o time em busca de resultados positivos:

"O torcedor pode esperar de mim muita raça e determinação. Sempre sonhei em jogar aqui desde a minha passagem pela base porém na época não tive oportunidade. Agora que tenho, farei de tudo pra dar muitas alegrias a essa incrível torcida" concluiu.