Sem espaço no Botafogo, Lucas Zen é emprestado ao Vitória

Após renovar contrato com os laterais Ayrton, Juan e Danilo Tarracha, além da contratação do zagueiro Dão, o Vitória acertou o empréstimo de Lucas Zen, vindo do Botafogo por uma temporada.

O jogador foi indicado pelo atual treinador do Leão, Ney Franco, que elogiou muito o atleta com quem já trabalhou no próprio Botafogo e na seleção brasileira que disputou o Pan-Americano de 2011 em Guadalajara, no México.

Lucas Zen tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base do Glorioso, conquistando apenas o Campeonato Carioca de 2013 pelo clube. Em 2011, com Caio Júnior no comando do time, o jogador chegou a ter algumas oportunidades como titular mas devido a uma lesão no joelho, foi perdendo espaço. Atuou em 73 jogos pelo alvinegro carioca e não marcou nenhum gol.