Mesmo com dificuldades, Santos negocia retorno de Diego

O Santos ainda vê dificuldades em acertar com o meia Diego Ribas da Cunha, atualmente no Wolfsburg, da Alemanha. O principal problema seria a liberação do clube alemão, que não pretende liberar o jogador antes de terminar o seu contrato.

Já com o jogador, não existem problemas, já que o meia se sentiu agradado com a proposta que recebeu do Santos, que seria um valor entre R$ 600 mil e R$ 700 mil mensais caso o jogador fosse liberado de graça ao término do seu contrato.

As saídas dos jogadores ao fim desta temporada aliviaram em mais de R$ 1,5 milhões a folha salarial do clube, mas já gastou parte delas com as chegadas de Leandro Damião e do treinador Oswaldo de Oliveira. Negociando ainda com Vargas podendo receber cerca de R$ 270, a brecha para salários ficará ainda menos. Mas a postura do Santos é maior quanto à possibilidade de repatriar o ídolo.