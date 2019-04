Treze e Hulk promovem jogo beneficente neste sábado

A diretoria do Treze promove neste sábado (21), com a participação do atacante Hulk, do Zenit e da Seleção Brasileira, uma partida beneficente no estádio 'O Amigão', às 15h30. O jogo festivo será disputado entre os amigos do atacante paraibano contra o time sub-20 do Treze. Para garantir a entrada no estádio, o torcedor deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis ou um brinquedo, que serão distribuídos para instituições de caridade da Rainha da Borborema.

“Recebi o convite do presidente do Treze, que é meu amigo, ele falou do jogo que poderíamos realizar para arrecadar alimentos e brinquedos, para poder ajudar crianças e pessoas mais necessitadas, já que é fim de ano, e sem dúvidas eu aceitei. A organização é toda do Treze e espero contar com a presença de todos”, detalhou o camisa 19 da seleção, em entrevista concedida para imprensa paraibana na tarde da última quinta-feira (19).

Entre outros convidados estão confirmados os atacantes Marcelinho Paraíba (Fortaleza) e Walter (Goiás), além dos meias Carlinhos Paraíba (Oita Trinita, do Japão) e Denílson (São Paulo).

Na coletiva, Hulk também comentou sobre o recente estudo realizado pela Pluri Consultoria, que o indicou como segundo jogador brasileiro mais valioso, atrás apenas do seu companheiro de seleção, o atacante Neymar, do Barcelona.

“Eu fiquei muito feliz. Com toda humildade, acho que isto é fruto do meu trabalho. Se eu não tivesse fazendo um bom trabalho na Seleção e no Zenit, eu não estaria tão valorizado assim. Eu fiz uma boa temporada no meu clube e, na Seleção, estou sendo importante para o esquema de Felipão” concluiu.