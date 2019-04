Apresentação de Mano Menezes é confirmada para 6 de janeiro

O Corinthians divulgou no seu site oficial nesta sexta-feira (20) a notícia que todos os torcedores aguardavam: a data de apresentação do técnico Mano Menezes, que chega para o lugar de Tite. Segundo a nota, a espera irá durar até o dia 6 de janeiro, quando o elenco volta das férias.

Confira a nota na íntegra:

"Novo técnico do Sport Club Corinthians Paulista, Mano Menezes será apresentado oficialmente no próximo dia 06 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava, às 12h. Três horas antes, o time se reapresentará para passar pelos primeiros exames e testes de pré-temporada."

Uendel deve ser a primeira contratação para 2014

Dois dias após o gerente de futebol Edu Gaspar ter afirmado que dificilmente alguma contratação seria feita, uma novidade mudou esse cenário: a Ponte Preta confirmou que o lateral esquerdo Uendel, destaque da equipe campineira nessa temporada, irá para o Parque São Jorge em 2014.

Segundo o presidente do clube, Márcio Della Volpe, foram negociados 50% dos direitos do jogador por R$ 2 milhões, e a única pendência é a assinatura do contrato - o que deverá ser feito na próxima segunda-feira (23).

Uendel chega no Corinthians para disputar posição com Fabio Santos, que sofreu com diversas lesões e não obteve grandes sequências de jogos, e com Igor, que não conseguiu convencer a torcida nas oportunidades que teve como titular.

O Corinthians ainda busca mais reforços para a próxima temporada. O lateral-direito Rafinha, sonho da diretoria, frustrou os interesses alvinegros ao renovar seu contrato com o Bayern de Munique até 2017. Outros nomes, como Jucilei, foram sondados, mas os valores foram considerados altos pela diretoria.

Segundo Roberto de Andrade, diretor de futebol, o clube está observando possibilidades e deve trazer no mínimo três atletas para seu elenco no ano que vem, quando o Corinthians deverá disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.