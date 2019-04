Aloisio recebe proposta milionária e deve deixar o São Paulo

Destaque do São Paulo na temporada 2013, Aloísio deve estar a caminho da China. O atacante recebeu nos últimos dias uma proposta do milionária do Shandong Luneng e deve deixar o Tricolor. O Boi Bandido tem seus direitos divididos. O empresário Eduardo Uram, dono do Tombense-MG, detém uma parte que gira em torno de R$ 5 milhões, já Sergio Basica, que cuida dos direitos do jogador, possui 30%, enquanto o time paulista possui o restante que são cerca de 20%.

No meio da turbulenta temporada de 2013 o clube chinês já havia o procurado, mas o atleta não quis sair da equipe por conta da péssima fase. Apesar da proposta ser milionária, o São Paulo tem uma vantagem na cláusula de contrato que dá a opção de compra dos direitos após o término do empréstimo. Mas, em caso de uma oferta superior de outro clube, o Tricolor terá que igualar ou ultrapassar a proposta para ficar com o atleta.

Com 22 gols em 70 jogos, Aloisio chegou a roubar a vaga de Luis Fabiano. Apelidado pela torcida como "Boi Bandido", o jogador ganhou o carisma da torcida e do clube pela sua garra mostrada dentro de campo. Atualmente, Aloísio passa férias com a família em Araranguá-SC.

Em contrapartida, o São Paulo segue atrás de Vargas. O chileno é o sonho antigo do presidente Juvenal Juvêncio. Mas, o clube possui a concorrência do Santos que já teria a negociação bem adiantada com o atacante.