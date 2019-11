Santos 2013: uma nova esperança

Recomeço. Essa palavra poderia resumir o que foi 2013 para o Santos Futebol Clube. Depois de quatro anos tendo Neymar como o principal jogador da equipe, o alvinegro praiano teve que se virar sem a sua maior estrela, além disso, Muricy Ramalho também deixou o clube depois de dois anos como treinador. Com uma meta modesta para o Campeonato Brasileiro a equipe surpreendeu com uma campanha muito boa sem correr nenhum risco de rebaixamento e renovou as esperanças da torcida para um 2014 brigando por títulos

O novo camisa 10

As esperanças santistas não podiam ser melhores para 2013 quando o clube anunciou a contratação de Walter Montillo. A equipe estava carente de um camisa 10 e parceiro para Neymar desde a saída de Paulo Henrique Ganso para o São Paulo ainda em 2012. O Santos desembolsou aproximadamente R$ 10 milhões por 80% dos direitos do argentino e também cedeu os direitos do volante Henrique ao Cruzeiro.

Montillo chegou ao clube com a missão de fazer a torcida esquecer do antigo ídolo e também contribuir para a busca do tetracampeonato paulista que a equipe buscava no primeiro semestre de 2013.

As lesões atrapalharam o início do jogador no Santos e pouco foi visto da dupla com Neymar, mas depois da saída do atacante e da recuperação do argentino, o futebol do camisa 10 começou a aparecer e ele terminou o ano com oito gols marcados em 51 partidas e se tornou a principal esperança para 2014.





O fim do sonho do tetra

O Santos tinha uma motivação especial para disputar o Campeonato Paulista, a equipe tinha vencido os três últimos estaduais consecutivamente e buscava um tetracampeonato que faria a equipe entrar na história.

Depois de uma primeira fase tranquila, o Santos passou por Palmeiras e Mogi-Mirim para chegar a final contra o Corinthians. As duas classificações vieram nas disputas de pênaltis nas quais o goleiro Rafael brilhou com várias defesas.

Na decisão, o Santos do técnico Muricy Ramalho sofreu com a marcação pressão do Corinthians de Tite e foi dominado completamente na primeira partida e perdeu por 2 a 1. Na volta, o empate por 1 a 1 não foi suficiente para a conquista do tetra e o título acabou nas mãos corintianas.

O mês das despedidas

O mês de maio marcou o fim da passagem de dois ícones do Santos nos últimos anos. O primeiro a deixar o clube foi Neymar vendido ao Barcelona por 25 milhões de Euros, depois foi a vez do técnico Muricy Ramalho ser demitido após uma derrota para o Botafogo.

Neymar estreou na equipe santista em 2009 e em pouco mais de quatro anos disputou 228 jogos e marcou 138 gols tornando-se o 13º maior artilheiro da história do Santos (o 1º da Era pós-Pelé). O atacante conquistou três título do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil em 2010, a Copa Libertadores em 2011 e a Recopa Sulamericana em 2012.

Neymar Jr e Neymar Pai não aceitaram uma renovação de contrato e o Santos temendo perder o jogador sem receber nada acabou por negociá-lo com o Barcelona por uma valor menor que a cláusula de rescisão.

O técnico Muricy Ramalho assumiu o Santos em abril de 2011 e comandou a equipe em 150 jogos conquistando dois títulos do Campeonato Paulista, a Copa Libertadores em 2011 e a Recopa Sulamericana em 2012.

Depois de dois anos no comando do Santos, a relação entre Muricy Ramalho e a diretoria do clube foi se desgastando e o Comitê de Gestão decidiu que era a hora de mudar anunciando que Claudinei Oliveira, técnico da equipe sub-20, seria o novo treinador.

A decepção da Copa do Brasil

O grande foco do Santos para temporada seria a Copa do Brasil, pois o time poderia se classificar para a Copa Libertadores se conquistasse o título.

Nas primeiras fase, o alvinegro passou por Flamengo-PI, Joinville e CRAC para chegar às oitavas de final. No sorteio já com a participação dos times que disputaram a Libertadores, o Grêmio foi o adversário da equipe.

No jogo de ida, na Vila Belmiro, o Santos conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 com gol do garoto Gabriel. Na Arena Grêmio, o time gaúcho se aproveitou da lesão de Montillo, principal jogador santista, e fez 2 a 0, placar que eliminou a equipe paulista da Copa do Brasil.

O recomeço

Sem Neymar, com um técnico inexperiente e depois de perder por 8 a 0 para o Barcelona em amistoso acordado na venda do atacante da seleção brasileira, o Santos era apontado como um time que brigaria para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas ao contrário das expectativas, Claudinei Oliveira conseguiu dar um padrão de jogo a equipe.

O técnico cumpriu, em partes, a sua promessa de utilizar os jogadores da base ao escalar em vários jogos os volantes Leandrinho e Alan Santos e promover o também volante Alison a titularidade em detrimento dos veteranos Marcos Assunção e Renê Júnior.

Gabriel também teve algum brilho da sua primeira temporada como profissional, bem como o meia Léo Cittadini que perdeu espaço depois da eliminação na Copa do Brasil. Victor Andrade que teve problemas com Muricy Ramalho também não teve continuidade com Claudinei.

O grande destaque da campanha santista foi Cícero que terminou o campeonato como artilheiro do time com 15 gols, seis a menos que o goleador máximo da competição, Ederson.

Os outros destaques foram o goleiro Aranha e Thiago Ribeiro. O primeiro teve grandes atuações que fizeram o torcedor santista se esquecer do antigo titular, Rafael, vendido ao Napoli em agosto. Já o atacante foi bastante importante no período em que Montillo esteve fora por contusão e com sua movimentação ajudou o Santos a conseguir uma boa campanha.

A sétima posição na tabela não deu ao Santos a tão sonhada vaga para a Copa Libertadores, mas deu grandes esperanças ao torcedor de uma temporada em 2014.

Melhor Jogo

O Santos recebeu o São Paulo na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Brasileiro e teve uma atuação de alegrar a torcida contra o rival tricolor. O alvinegro praiano abriu o placar aos 22 minutos com Edu Dracena, mas antes mesmo do intervalo ficou com um jogador a menos com a expulsão de Alison.

Mas no segundo tempo, o Santos soube se defender e além disso, marcou mais duas vezes conseguindo uma vitória por 3 a 0 e terminou o ano com três vitórias em três jogos contra o rival do Morumbi.

Pior jogo

O jogo contra o Barcelona não valia nada, era apenas um amistoso que poderia levar a marca Santos para o mundo inteiro e uma maneira da torcida catalã dar boas vindas ao novo contratado, Neymar, mas o resultado final deixou todos os santistas envergonhados e com medo do futuro da equipe.

Com um Camp Nou lotado, o Santos levou um show. Foram quatro gols sofridos em cada tempo e mais várias chances perdidas pelo time espanhol. O pobre time alvinegro não teve forças para nem se defender.

Os melhores de 2013

Cícero: O meio-campo chegou time santista em janeiro depois de passar dois anos não São Paulo e não ser aproveitado pelo técnico Ney Franco. Mesmo cheio de desconfiança, o jogador se tornou referência na faixa central da equipe montada por Muricy Ramalho. Mesmo com a saída do treinador, o capixaba continuou sendo o pilar da equipe santista comandada por Claudinei Oliveira. No fim das contas, Cícero terminou o ano como artilheiro do Santos com 24 gols em 68 partidas.

Aranha: Com a venda de Rafael depois do Campeonato Paulista, muito se especulou sobre a possível contratação de um substituto, mas Aranha logo fez com que as dúvidas a seu respeito se esvaíssem. As grandes defesas do goleiro foram muito importantes para o Santos no Campeonato Brasileiro e a diretoria já nem pensa em contratar outro jogador para a posição em 2014.

Alison: Em uma das posições mais concorridas no elenco, o jovem de 20 anos assumiu a titularidade e virou o principal marcador do meio-campo santista. Alison venceu a concorrência dos veteranos Renê Júnior e Marcos Assunção e dos jovens Alan Santos e Leandrinho. Por fim, ele teve um papel semelhante ao de Adriano na conquista da Copa Libertadores e se firmou como o cão de guarda do técnico Claudinei Oliveira. Apesar dos cartões bobos, Alison foi muito importante no ano do Santos.

Os piores de 2013

Léo: Aos 38 anos, o lateral-esquerdo viu suas atuações piorarem excessivamente em 2013. Depois da contratação de Eugenio Mena, as chances de Léo ser escalado diminuíram consideravelmente e o próprio jogador desistiu de atuar na sua posição original passando a se considerar um meio-campo. Mas mesmo em sua nova posição, o veterano foi pouco aproveitado por Claudinei Oliveira e sua única boa atuação foi entrando no segundo tempo contra o São Paulo quando marcou um gol. Para 2014, a diretoria do Santos renovou o contrato com ele até o fim do Campeonato Paulista em uma forma de homenagear o jogador mais vitorioso da história recente do clube.

Marcos Assunção: O volante chegou ao Santos vindo do Palmeiras onde ele era a principal arma nas bolas paradas do clube rebaixado em 2012. Com um salário alto e sem condições físicas ideais o jogador atuou em apenas 12 jogos sem marcar nenhum gol. Seu futuro no clube ainda é incerto.

William José: Sem espaço no São Paulo, o centroavante era um dos reforços pedidos por Muricy Ramalho no inicio do ano, mas preferiu assinar com o Grêmio. Depois de apenas quatro meses no Rio Grande do Sul, o atacante foi repassado por empréstimo para o Santos até o fim de 2014. William era o homem-gol que o Santos precisava para a temporada, mas a demissão de Muricy Ramalho atrasou um pouco sua adaptação. Depois Claudinei Oliveira escalou o jovem de 22 anos em 26 jogos e o jogador marcou apenas cinco gols. Os números fracos corroboram com as péssimas atuações do atacante que perdeu gols fáceis e irritou a torcida santista com sua lentidão e sumiço em diversas partidas. Como tem contrato até o fim de 2014, o atacante deve continuar como opção para o ataque.

Análise Final

Depois de alguns anos dependendo de Neymar e sob comando de Muricy Ramalho, o Santos enfim tenta um novo começo com um novo técnico e novos jogadores. A boa participação no Campeonato Brasileiro trouxe esperança para os santistas. O ano não teve grandes emoções e foi marcado por despedidas, mas mesmo depois de acabar o futebol dentro de campo, o Santos promete para 2014 com a contratação de Leandro Damião e o possível repatriamento da dupla Diego e Robinho e a montagem de um grande time para voltar a brigar por títulos.