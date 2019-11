Criciúma 2013: titulo estadual e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Agitada. Assim pode ser definida a temporada do Criciúma Esporte Clube. Após vencer o Campeonato Catarinense com o técnico Vadão o Tigre viveu momentos de tensão durante todo Brasileirão. Foram quatro técnicos ao longo da temporada para tentar livrar o Tigre do rebaixamento e o ultimo deles, Argel Fucks, foi quem pode dar motivos de esperança para a torcida tricolor que viu o time escapar do rebaixamento apenas na ultima rodada do campeonato.

A conquista do Campeonato Catarinense

Depois de terminar o turno do campeonato na sétima colocação o Criciúma conseguiu a recuperação no returno da competição obtendo a primeira colocação e chegando as finais do Catarinense contra a Chapecoense. O primeiro jogo da final foi no Heriberto Hülse, casa do Tigre. E com o apoio da torcida que lotou o estádio o time do sul do Estado saiu vitorioso. O atacante Marcel foi o principal nome da partida, marcando os dois gols na vitória tricolor.

No jogo da volta em Chapecó a Chapecoense não facilitou a vida do Criciúma. O time da casa marcou um gol logo aos 12 minutos com Rafael Lima. Apesar da pressão sofrida durante toda a partida e a derrota por um a zero o Tigre conquistou o titulo de Campeão Catarinense de 2013. Titulo que veio no mesmo estádio onde, em 2011, o Criciúma viu a Chapecoense levantar o troféu em seu lugar.

O retorno de Argel Fucks

A solução encontrada pelo Tigre para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro foi Argel Fucks. Velho conhecido da torcida, o treinador conquistou o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro com o clube em 2010. E desta vez foi à alternativa escolhida para manter o Tigre na Série A.

Argel foi o quarto treinador a assumir a equipe na temporada. Em sua passagem foram 14 jogos totalizando quatro derrotas, quatro empates e seis vitórias. Com esses resultados o Tigre saiu da 17ª colocação para a 14ª no final do campeonato. Apesar de conseguir manter o time na Série A e de manifestar sua vontade em permanecer no clube, Argel não era unanimidade entre os diretores do Criciúma e acabou deixando o clube.

A permanência na Série A

Após conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro em 2012 o objetivo do Criciúma era permanecer nela em 2013. Apesar de alcançar o objetivo e escapar do rebaixamento à tarefa não foi nada fácil. Das 38 rodadas do Brasileirão, o Criciúma passou 18 delas na zona de rebaixamento. O Tigre ganhou 13 jogos, empatou sete e sofreu um total de 18 derrotas ao longo do campeonato. Ao todo foram 63 gols sofridos, fazendo do Criciúma o segundo time que mais tomou gols em toda a competição.

O clube escapou do rebaixamento na ultima rodada graças à vitória do Coritiba contra o São Paulo pro 1 a 0. Além disso, o Tigre fez sua parte e ganhou os jogos que disputou contra rivais diretos contra rebaixamento.

A força da torcida

Outro fator importante neste ano para o Criciúma foi a sua torcida. Com média de 11.578 pagantes por jogo a torcida tricolor foi o 12º jogador do time, apoiando o Tigre. O resultado é a campanha feita em casa, dos 19 jogos foram oito vitorias e quatro empates dentro do estádio Heriberto Hülse.

Todo o apoio da torcida foi reconhecido pelo presidente do clube “Quero agradecer a toda nossa torcida que esteve junto com o time neste ano. Nós vamos precisar de mais apoio no próximo ano e vamos esperar que todos se mantenham sócios para tentarmos fazer um trabalho melhor em 2014.”, disse Antenor Angeloni.

Melhor jogo: Coritiba 1x2 Criciúma, 35ª rodada

O melhor jogo do Tigre no Brasileirão foi fora de casa e contra um de seus rivais diretos pelo rebaixamento. O atacante Wellington Paulista abriu o placar para o time catarinense. O Coxa ainda empatou a partida com gol de Junior Urso, mas um minuto após o empate Lins fez um belo gol que deu a vitória ao Tigre.

Pior jogo: Criciúma 1x3 Portuguesa, 29ª rodada

Jogar em casa e diante da torcida não foi o suficiente para o Criciúma. Com dois gols em apenas 13 minutos de partida e bela atuação de Gilberto que fez o primeiro gol e deu assistência para o segundo a Lusa saiu vitoriosa e manteve o Tigre na zona de rebaixamento naquela ocasião.

Os melhores de 2013

Lins: o atacante chegou ao Criciúma em 2010 e nos dois anos seguintes foi emprestado para outros clubes. Nesta temporada ele foi um dos destaques do time catarinense. O jogador ficou em sétimo lugar na artilharia do Campeonato Brasileiro com 11 gols, e em terceiro no Catarinense com 10 gols marcados. Sem dúvida Lins foi um dos responsáveis pela permanência do Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro.

Wellington Paulista: emprestado ao Criciúma pelo West Ham da Inglaterra, o atacante é mais um dos destaques do clube na temporada. Wellington Paulista formou a dupla de ataque do Tigre junto com Lins e assim como seu companheiro o atacante marcou 11 gols no Brasileirão.

Analise final

O Criciúma começou a temporada com a conquista do titulo estadual mas não teve tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Como era esperado o time brigou para não cair, ficou praticamente metade do campeonato na zona de rebaixamento e escapou na ultima rodada. Com novo técnico o que se espera do Criciúma em 2014 é uma boa campanha no Catarinense e uma melhor participação no Campeonato Brasileiro.