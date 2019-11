Grêmio 2013: um ano de aprendizado

O ano do Grêmio foi um ano de muita expectativa, pois o clube almejava guardar a terceira taça da Libertadores da América no armário e o fim do jejum de 11 anos sem títulos, mas que acabou sendo mais um ano de vagas. Nesta retrospectiva, a VAVEL Brasil comenta em detalhes sobre o ano de 2013 para o Tricolor Gaúcho.

Objetivos e reforços

Primeiro objetivo da equipe gremista era conseguir passar da Pré-Libertadores para a fase de grupos da Libertadores da América, jogo que seria realizado contra a LDU, no Equador. Para este jogo o Grêmio viajou para o Equador para se preparar durante dez dias, já que o jogo seria na altitude 2,8 mil metros. A equipe gremista que ainda não tinha definido sua equipe para a disputa do jogo, já que o Grêmio negociava renovação com alguns jogadores como Pará e Souza, e ainda disputava a contratação do chileno Vargas. Negociações que deram certo, porém o ultimo a acertar foi Vargas, que acabou indo para o Equador apenas um dia antes da partida.

Campeonato Estadual, Gauchão 2013

Ao ir para a Libertadores, o Grêmio botou a equipe juvenil para jogar o estadual, onde fez bons e maus jogos. Acabou sendo eliminado pelo Juventude nos penaltis, mesmo jogando com a equipe principal nesta partida.

Pré Libertadores

Grêmio tinha o objetivo de passar da primeira fase da Libertadores, onde teve um planejamento detalhado, indo varios dias antes da partida para o Equador para se preparar melhor, devido a altitude. No primeiro jogo a equipe gaúcha saiu derrotada, LDU 1 x 0 Grêmio. Na segunda partida, o Grêmio estreava na sua nova casa em jogos oficiais, saiu vencedor no tempo normal, repetindo o placar do primeiro jogo, 1 x 0. A partida foi para as penalidades e o tricolor gaúcho saiu vencedor: 5 x 4. Classificada para a frase de grupos.

Libertadores da América, fase de grupos

Irregular é a palavra que define o Grêmio na fase de grupos, que se classificou em segundo no Grupo H. Veja o aproveitamento da equipe na segunda fase:

2 vitórias: Fluminense 0 x 3 Grêmio; Grêmio 4 x 1 Caracas;

2 empates: Grêmio 0 x 0 Fluminense; Huachipato 1 x 1 Grêmio;

2 derrotas: Grêmio 1 x 2 Huachipato; Caracas 2 x 1 Grêmio.

Com estes resultados o Grêmio se classificou para as Oitavas de Final da competição, onde joga contra o Santa Fé, da Colômbia.

Oitavas de Final, o fim do sonho do Tri

O Grêmio chegou ao mata-mata da competição, mas logo foi eliminado. A equipe tricolor pegou o pouco conhecido Santa Fé, da Colômbia. O primeiro jogo foi em Porto Alegre, na nova Arena gremista. E o jogo terminou com o favorito saindo vitorioso, Grêmio 2 x 1 Santa Fé. Mas ainda tinha o jogo final na altitude de 2,6 mil metros de Bogotá. Antes do jogo um clima desagradável, jogador da equipe colombiana, Medina prometeu devorar o Grêmio. E assim aconteceu, Grêmio cansou, devido a altitude, e aos 34 minutos aconteceu o pior para a equipe gremista: Medina tabelou com Pérez, ganhou de dois zagueiros, Bressan chegou mole no lance e permitiu que o jogador entrasse dentro da área, Dida saiu e Medina jogou para o fundo das redes, Santa Fé 1 x 0 Grêmio. Mas cansado, a equipe tricolor não pode fazer muita coisa. Fim de jogo, Grêmio eliminado e "devorado" por Medina.

Fica Luxemburgo, ou sai Luxemburgo?

Após eliminação na Libertadores alguns torcedores pediam a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não havia demonstrado resultados satisfatórios em mais de um ano de Grêmio, mas o presidente Fábio Koff novamente confiou no treinador e garantiu sua permanência na equipe gaúcha.

Campeonato Brasileiro, recomeço antes da pausa

Após os fracassos no Gauchão e Libertadores, o Grêmio apostou suas fichas no Campeonato Brasileiro. Campeonato que teve apenas 5 rodadas antes da pausa para a Copa das Confederações. Novamente o Grêmio começou cambaleando no campeonato, no último jogo antes da pausa, a equipe gaúcha conquistou empate com o São Paulo em 1x1 e acabou na 7ª colocação.

Luxemburgo demitido

Após começar mal o Campeonato Brasileiro, novamente Vanderlei Luxemburgo foi demitido de uma grande equipe do futebol brasileiro, sem levar uma taça na mochila.

Renato Portaluppi, a esperança gremista

Renato chega novamente ao Grêmio, desta vez como treinador (segunda passagem como técnico). Após a pausa para a Copa das Confederações, o ídolo gremista chega para comandar a equipe gremista na esperança de ganhar o campeonato, ou ao menos conseguir a vaga para a Libertadores da América.

Campeonato Brasileiro, o recomeço

O Grêmio começa com um espírito novo na volta da Copa das Confederações, pois no momento que chega o "motivador" Renato, o vestiário muda. E o treinador começou empatando com o Atlético-PR, 1x1. Gol de Barcos, que até então muito pouco fez pela equipe gremista. O treinador gremista sofreu com perda de jogadores, e assim teve que jogar várias partidas com esquemas diferentes. E diversas partidas a equipe saiu criticada por não mostrar um futebol de qualidade, sendo caracterizada como uma equipe muito defensiva. Em vários jogos o centroavante Barcos saiu criticado pela torcida, já que foi contratado como esperança de gols e acabou fazendo poucos gols.

Grêmio durante o campeonato teve grandes chances de título, mas acabou perdendo jogos que não podia e o título ficou distante. No restante do campeonato, o Grêmio lutou pelo G4 para conseguir a vaga na Libertadores 2014. Objetivo cumprido, a equipe terminou na segunda colocação, carimbando sua passagem direta para a fase grupos da competição continental.

Copa do Brasil, a aposta gremista

Durante algum tempo o Grêmio jogava disputando Brasileirão e Copa do Brasil, após distanciar do titulo do Campeonato Brasileiro, a equipe gremista focou na Copa do Brasil, fez jogos sofridos contra Santos e Corinthians, chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Atlético-PR.

Melhor jogo: Fluminense 0 x 3 Grêmio, Libertadores

Logo no segundo jogo da equipe gremista na Libertadores, o Grêmio fez a sua melhor partida no ano de 2013, com um futebol convincente e muito bom taticamente, a equipe gaúcha ensinou o Fluminense a jogar bola. Com um futebol de encher os olhos de qualquer um que goste de futebol, o argentino Hernán Barcos encantou a torcida gremista com o futebol apresentado, fez gol, deu passes. Depois desta partida, o Grêmio era apontado como uma das equipes favoritas a ganhar o torneio continental.

Pior jogo: Coritiba 4 x 0 Grêmio, 31ª rodada

Jogo fora do normal, logo aos 15 segundos da partida, a equipe paranaense foi pra cima, e logo após cruzamento de Gil, Pará marcou gol contra. Na sequência, aos 4 minutos da primeira etapa Alex marcou o segundo gol. Início horrível, Grêmio não conseguia trocar passes, não passava do meio campo, tomava uma pressão da equipe do Coritiba, e aos 34 minutos saiu o terceiro gol, Robinho. Antes do intervalo, a torcida já gritava "olé", tamanha a superioridade da equipe do Coritiba sobre o Grêmio. Fim de papo no primeiro tempo, Coritiba 3 x 0 Grêmio. Rola a bola no segundo tempo, jogo recomeçou mais equilibrado, Grêmio conseguia ao menos trocar passes e chegar na área adversária, sem perigo. Mas, assim mesmo, o Grêmio novamente levou gol, Geraldo aos 13 minutos do segundo tempo: Coritiba 4 x 0 Grêmio. Derrota vergonhosa para a equipe gaúcha. O jogo ficou morno, mas aos 20 minutos, Pará resolveu esquentar novamente: Carrinho violento no jogador Geraldo, Pará expulso! E assim o jogo ficou. Não aconteceu muita coisa e acabou, torcida do Coritiba comemora, e a torcida gremista se envergonha.

Melhores de 2013

Dida: Seguro, frio. Fez excelentes partidas pelo Grêmio em 2013, não comprometeu, se falhou, falhou pouco. Salvou o grande em muitas partidas que talvez se não fosse ele, a equipe gaúcha iria perder jogos decisivos.

Ramiro: Revelação gremista neste ano, veio do Juventude. Volante moderno, ajuda tanto na defesa quanto no ataque, fez excelentes partidas marcando um golaço contra o Vasco e dando assistência. Chega a frente com facilidade para ajudar o ataque, mas faz sua função perfeitamente na defesa.

Rhodolfo: Um dos principais jogadores do Grêmio, alguns torcedores elegem como a melhor contratação de 2013, seguro e firme na defesa, foi o xerifão da zaga gremista desde que chegou.

Piores de 2013

Werley: Caiu nas graças da torcida em 2012 após excelentes exibições, neste ano não conseguiu repetir o nível de atuações da temporada passada, lesões o atrapalharam também, acabou perdendo a vaga de titular e ficando no bando de reservas da equipe gremista.

Vargas: Veio como um dos principais jogadores para a temporada, jogador inteligente, rápido, se esperava grandes atuações dele, infelizmente perdeu gols em momentos decisivos, teve expulsões bobas e a Seleção Chilena acabou o tirando de vários jogos. Foi um jogador que decepcionou muito os torcedores.

Cris: Chegou no início do ano para ser o xerifão da equipe gremista na Libertadores, ganhou a braçadeira de capitão. Acabou falhando em lances bobos, teve expulsão boba e acabou saindo do Grêmio sem deixar saudades.

Análise final

Foi mais um ano contabilizado para o jejum de títulos, não ganhou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e nem o escanteado Gauchão. Um ano onde a torcida comemorou a vaga para a Libertadores, grandes contratações como Barcos, Vargas, André Santos e Cris acabaram não dando certo. Foi um ano onde o que se pode comemorar, foi não ser rebaixado como as grandes equipes do Vasco e Fluminense (Ainda não decidido). Que 2014 seja um ano melhor para a torcida gremista.