Internacional 2013: um ano atípico

Um plantel com folha salarial de 9 milhões de reais, com estrelas que todos sonham ter em seus elencos, tais como: D'Alessandro, Forlán e Scocco. Que, claramente, brigaria por título em todas competições que disputasse, mas não foi o que aconteceu com o Internacional. Temporada de altos e baixos - principalmente no segundo semestre -, tornaram 2013 um ano a ser esquecido pelos colorados.

Um começo de desconfiança, porém promissor

O Inter começou o ano de forma conturbada. Afinal, após o final abaixo da média em 2012, com confusões e derrotas, a instabilidade instalou-se no Beira-Rio. Todavia, o clube conseguiu deixar isso de lado e propôs as mudanças necessárias: Dunga no comando e Paulo Paixão de preparador físico aumentaram o padrão do elenco. Nas contratações, não foi ousado. Apostou. E como apostou. De reforços de peso, apenas Gabriel, vindo do rival, e o volante Williams.

Dunga mudou os ares. A temporada em campo começou fulminante com vitórias e futebol vistoso, o que todo torcedor colorado desejava. Com o bom início, as recompensas vieram: o Inter conquistou o primeiro turno do Gauchão facilmente.

Na Copa do Brasil, ao contrário do Estadual, o Inter não começou bem, apesar das classificações. Na primeira fase, eliminou o fraco Rio Branco-AC. Na sequência, o adversário era o Santa Cruz e não foi tão fácil. Com dois jogos, o Inter garantiu apenas a classificação no jogo de volta, em Caxias. Contra o América, o Colorado também sofreu e teve vida mais fácil.

No restante do Estadual, a facilidade do primeiro turno continuou e venceu o segundo turno, o que garantiu o título direto do Campeonato Gaúcho de 2013.

Brasileirão: entramos como Golias, mas saímos como Davi

O início foi decepcionante. Uma vitória, três empates e uma derrota. A estreia quando o Vitória abateu o time, mas que reverteu no jogo seguinte, ao vencer o Criciúma. Antes da Copa das Confederações, o Inter ainda teve partidas contra Cruzeiro e Portuguesa e ambas terminaram empatadas.

Continuação com reforços de peso e melhora Durante a parada para a Copa das Confederações, o Inter contratou dois jogadores: Ednei e Jorge Henrique. Porém, dois jogadores disseram adeus: Rodrigo Moledo e Fred, deixando o elenco enfraquecido na defesa, que foi o ponto fraco da temporada.

Apesar dos fatos, o Inter voltou melhor. Foram quatro vitórias em sequência, que fizeram o clube assumir a liderança do campeonato, mesmo que por pouco tempo. Para melhor a qualidade do plante, a diretoria colorada ainda investiu em dois jogadores: Scocco, destaque da Libertadores, e o ídolo Alex.

As esperanças foram estragadas novamente. Contra o lanterna do campeonato, Náutico, fez feio fora de casa e foi goleado: três a 0 no placar para o clube do Recife. A partir de então, o trabalho do técnico Dunga começou a ser questionado pelos aficionados colorados.

Copa do Brasil: poderia ter salvo a temporada, mas entrou para estatística

O Inter enfrentaria o Salgueiro. Na primeira partida, jogo fácil e três a zero no placar. Na volta, onde muitos pensaram que haveria outra goleada, se engaram. O Salgueiro complicou o jogo e nada mais ocorreu além de um fraco empate. E os defeitos apresentados na competição, fizeram-se valer também no Brasileirão.

Um mês sem vencer no Brasileiro. Esta foi a marca que o Inter completou no Brasileirão após empatar com o Coritiba, por 0 a 0 no Couto Pereira. No entanto, a vitória voltou na partida contra o Corinthains, com gol do grande destaque da temporada D'Alessandro. E com a vitória sobre a Ponte Preta, a esperança de boa campanha retornou...

... E evaporou!

Em jogo atrasado, a derrota para o Santos custou caro, assim como outro contra o Vitória. As chances de título ficavam quase nulas. Todavia, vencer novamente o Criciúma ainda deu algumas esperanças. Poucas. E que não duraram muito. Pois na rodada seguinte um balde de água fria atingira o Inter e o Bahia saira vencedor do confronto.

Após perder para o Vasco e completar a quarta derrota seguida, Dunga foi demitido. Clemer, treinador das categorias de base, assumiu o comando interinamente. Mas não mudou o patamar: time de poucos gols e com erros na defesa. Mesmo assim, foi efetivado até o final do ano.

Eliminação na Copa do Brasil e desastre no Brasileirão

As oitavas de final marcaram o adeus colorado à competição. Após empatar em 1 a 1 e ter vantagem para o jogo de volta contra o Atlético-Paranaense, o empate na Vila capanema ajudou o Furacão, que conseguiu a classificação e mais tarde seria vice-campeão.

Fuga do rebaixamento

Apesar da proximidade das últimas colocações e das confusões no vestiário, o Inter deixou o fantasma do rebaixamento para trás. Mas não foi fácil. O clube precisou fazer promoções para lotar o estádio e conduzir toda a situação com calma. Três empates diante de Coritiba, Corinthians e Ponte Preta livraram o colorado de jogar a segunda divisão pela primeira vez na história.

Melhor jogo: Internacional 1 x 0 Corinthians

Com Dunga no comando, o Inter recebeu o Corinthians e, após um mês sem vencer, D'Alessandro marcou um tento de falta e o Inter reencontrou as vitória no Brasileirão.

Pior jogo: Náutico 3 x 0 Internacional

Jogo apático e praticamente utópico. O Inter não acertou nada e foi controlado táticamente pelo Náutico. Resultado justo, mas suprreendente, levando em conta o plantel das equipes.

Os melhores de 2013

Andrés D'Alessandro: melhor ano do argentino com a camisa do Inter. Foi capitão e lider de assistências do time e do campeonato brasileiro. Se não fosse a forte contribuição, dificilmente o Inter escaparia do rebaixamento.

Otávio: veio da base e chegou com tudo, mostrando a que veio. Com boas atuações e gols importantes, ganhou destaque no plantel.

Williams: o melhor marcador do time. Errou poucos passes e desarmou demais, deixando o time com mais pegada na volância.

Os piores de 2013

Fabrício: expulsões comprometedoras e falhas de marcação. Assim podemos resumir o ano do jogador. Deixou muito a desejar em vários aspectos.

Ronaldo Alves: ao voltar do Náutico, veio como promessa, mas, assim como Fabrício, cometeu falhas e ficou marcado.

Rafael Moura: longe das atuações que fez por Goiás e Fluminense. Segue como incógnita pra 2014.

Análise final

O Internacional tinha tudo para fazer uma grande temporada, mas não a fez. Pelo contrário, fez a pior dos últimos anos. Vexame. Na Copa do Brasil, campanha muito longe do esperado, já que entrou como franco favorito. Para 2014, é necessário um planejamento melhor e uma reformulação, principalmente nos setores defensivos da equipe.