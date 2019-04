Brunoro confirma negócio entre Palmeiras, Bruno César e Al-Ahli Jeddah e revela interesse do clube em Anselmo Ramon

Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, o diretor-executivo José Carlos Brunoro confirmou o acordo entre Palmeiras e Bruno César (ex-Corinthians). Para que o jogador acerte com o clube alviverde, só é necessária uma resposta dos dirigentes árabes do Al-Ahli Jeddah.

Além disso, Brunoro afirma que existe outro negócio em andamento, que seria uma possível troca com o Cruzeiro. O objetivo do clube é fazer com que o atacante Luan permaneça no time mineiro e o clube paulista pede a chegada do atacante Anselmo Ramón.

Durante a entrevista à Rádio Bandeirantes, Brunoro também citou o lateral direito Moreira, do Libertad. O diretor executivo do Verdão afirmou que o atleta interessa muito ao Palmeiras, mas o time paraguaio está dificultando a transferência do jogador.

O jogador Diogo, da Portuguesa, é considerado por Gilson Kleina um bom atacante e também está na lista de especulações do Palmeiras, mas não há nenhuma proposta oficial por ele.

Os jogadores analisados no último mês, como Elano, estão definitivamente fora dos planos do Palmeiras. Já no caso do zagueiro Lúcio, que está de saída no São Paulo, Brunoro optou por não criar desavenças com a diretoria tricolor, relatando que o jogador só interessa ao clube a partir do momento em que acabar o vínculo entre ele e o São Paulo, seu atual clube.