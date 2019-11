Julgamentos no Pleno do STJD

Confira, em resumo, como foram os julgamentos do STJD nesta sexta-feira (27).

16:00 Terminamos essa transmissão especial de cinco horas acompanhando em tempo real todos os julgamentos no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas, em 2014, o Campeonato Brasileiro de 2013 haverá novos desdobramentos. Obrigado por acessar a VAVEL Brasil neste ano, até a próxima e um Feliz Ano Novo!

15:55 Flávio Zveiter: "Uma vez que o jogo foi até o final, não tem sentido o Vasco pedir impugnação. O Flamengo não cumpriu a decisão do julgamento e escalou irregular André Santos. A Portuguesa descumpriu o regulamento e escalou um jogador em jogo que valia a permanência do time na primeira divisão. Qualquer time que infrigir regras será punido", disse ao FOX Sports.

15:52 Roberto Dinamite: "Não há problema o Vasco jogar a segunda divisão. O pior problema é a falta de respeito com o torcedor", disse o presidente do Vasco.

15:49 Resumindo: Portuguesa, por escalação de jogador irregular, perdeu quatro pontos (44 pontos), cai para 17º lugar e está rebaixada para a Série B; Flamengo, também por escalação irregular de André Santos, perdeu quatro pontos e ficou em 16º lugar, com 45 pontos; e Vasco não ganha os pontos do jogo contra o Atlético-PR, permanecendo com 44 pontos e em 18º lugar (rebaixado para a Série B). Todas as decisões do primeiro julgamento, dia 16, foram mantidas.

15:47 Flávio Zveiter encerra a sessão no Pleno do STJD. Julgamentos encerrados!

15:46 RECURSO DO VASCO TAMBÉM É NEGADO POR UNANIMIDADE PELO PLENO DO STJD E EQUIPE CARIOCA ESTÁ REBAIXADA PARA A SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO. RESULTADO ENTRE ATLÉTICO-PR 5 x 1 VASCO É MANTIDO.

15:44 José de Arruda Silveira Filho, assim como também os auditores Décio Neuhaus, Gabriel Júnior, Miguel Cançado e o presidente Flávio Zveiter também acompanham o voto do relator Ronaldo Piacente: oito a zero.

15:42 O auditor Alexander Macedo elogia beleza da advogada Luciana Lopes, mas também vota contra: três a zero.

15:41 Vice-presidente do STJD, Caio César Vieira Rocha, acompanha voto do relator: dois a zero contra o Vasco.

15:39 Piacente vota para negar recurso do Vasco. Um a zero. O presidente cruzmaltino, Roberto Dinamite, não gostou do argumento do voto do relator.

Jornalistas opinam no Twitter sobre defesa de Domingos Moro.

O "feliz ano novo ao futebol brasileiro" do advogado do Atlético-PR não foi, mas soou irônico após esse emocionante fim de ano — Gian Oddi (@gianoddi) 27 dezembro 2013

15:30 O relator Ronaldo Piacente inicia votação.

15:26 Moro: "O Atlético-PR pede que se encerre esse assunto". O advogado, que em alguns momentos se exaltou e aumentou o tom de voz, termina discurso desejando "Feliz Ano Novo" ao futebol brasileiro e a todos.

Torcedores de Flamengo, Portuguesa e Fluminense acompanham julgamento do lado de fora da sede do STJD, reforçada por policiais.

15:19 "Estou aqui para defender o Atlético-PR, não acusar ninguém", diz Moro.

15:15 O advogado do Atlético-PR, Domingos Moro, é quem fala neste momento no julgamento.

15:13 Paulo Schmitt: "Não vejo razão nenhuma para a procedência do processo de impugnação."

15:10 Paulo Schmitt pede palavra agora no Pleno do STJD e ratifica permanência do resultado entre Atlético-PR 5 x 1 Vasco.

15:09 Termina o discurso de Luciana Lopes, que pede para CBF aparecer nesse caso.

15:04 Luciana Lopes: "A torcida do Vasco estava encurralada, não tinha nem extintor na Arena Joinville."

15:03 "Essa partida não poderia ter sido iniciada sem segurança, ferindo o Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral das Competições", argumenta Luciana Lopes.

15:00 A advogada do Vasco, Luciana Lopes, pede a palavra no Pleno e inicia defesa do Cruzmaltino.

14:55 Michel Assef Filho: "A diretoria do Flamengo vai estudar se irá a Corte Arbitral do Esporte". Time não desistirá de recorrer até o último recurso possível, para advogado do Flamengo.

14:54 Na sequência, sem perda de tempo, o julgamento do Vasco começa no Pleno do STJD.

14:51 POR DECISÃO UNÂNIME, FLAMENGO TEM RECURSO NEGADO, PERDE QUATRO PONTOS E É MULTADO COM R$ 1.000 POR ESCALAÇÃO IRREGULAR DE ANDRÉ SANTOS. TIME TERMINA EM 16º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO, COM 45 PONTOS, MAS PERMANECE NA SÉRIE A. EQUIPE SÓ SERÁ REBAIXADA CASO O STJD DÊ OS PONTOS PARA O VASCO NA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO, EM PARTIDA CONTRA O ATLÉTICO-PR.

14:50 O presidente do STJD, Flávio Zveiter, também vota contra o recurso do Flamengo. Oito votos a zero.

14:46 Caio Rocha, assim como também os auditores Alexander Macedo, José de Arruda, Décio Neuhaus, Ronaldo Piacente e Gabriel Júnior também acompanham o relator: sete a zero.

14:43 Quem vota agora é Caio César Vieira Rocha, vice-presidente do STJD.

14:30 Relator Miguel Cançado vota pela permanência da condenação do Flamengo. Para ele, a perda de quatro pontos para o time carioca e multa de R$ 1.000 é a mais cabível.

14:20 Mário Bittencourt termina discurso no Pleno e reforça que Fla tem de ter pena mantida.

Movimentação na parte interna da sede do STJD antes dos julgamentos.

14:12 O advogado do Fluminense, Mário Bittencourt, pede a palavra e diz que Flu permanece como interessada nesse caso, assim como foi no julgamento da Portuguesa.

14:09 Relator Paulo Schmitt: "O atleta não cumpriu suspensão em partida subsequente depois de julgado. Não há como deixar de aplicar a norma desportiva. Esse recurso não merece prosperar."

14:03 Fim da defesa de Assef.

13:58 O advogado Michel Assef Filho defende o Flamengo neste momento. Ele reforça a ideia de que a suspensão só deve ser válida na competição respectiva, e não nas outras. "O Flamengo quer que se aplique a regra como está escrita", argumenta.

13:46 O Flamengo perdeu quatro pontos, assim como a Portuguesa, por escalação de jogador irregular. O lateral André Santos, após ser expulso na final da Copa do Brasil, jogou contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro. Para cariocas, o atleta deveria cumprir pena apenas em jogos da Copa do Brasil. STJD também negou argumento e condenou o Fla na primeira instância.

13:45 O Vasco busca reverter decisão e impugnar resultado de jogo contra o Atlético-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão fez 5 a 1 e rebaixou o Cruzmaltino. A alegação do time carioca é que o tempo de paralisação da partida após os incidentes entre torcedores dos dois clubes ultrapassou o limite de 1 hora. Foram 73 minutos de espera até a bola voltar a rolar. O STJD, em primeira instância, negou o pedido vascaino.

13:40 Começam julgamentos de Vasco e Flamengo neste momento. A VAVEL Brasil acompanhará também as decisões finais do Pleno nesses casos. O Fla é o primeiro a ser julgado no STJD.

13:30 Torcedores do Fluminense cantam o hino do clube do lado de fora do STJD. Time jogará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2014.

Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa: "A Portuguesa realmente não sabia da situação. Por que eu ia colocar um jogador suspenso para prejudicar meu clube? Pesa muito o peso da camisa, queria ver se fosse ao contrário. A Lusa não termina o campeonato, há um inquérito correndo e analisar o que houve aqui."

13:18 Flávio Zveiter ainda fala no Pleno e encerra discurso.

13:12 O presidente do STJD, Flávio Zveiter, encerra votando a favor da manuntenção da condenação da Lusa: oito a zero e decisão unânime do Pleno.

13:09 O auditor Miguel Piacente também vota contra: sete a zero.

13:05 Mais um voto contra a Portuguesa: seis a zero. O auditor Gabriel Júnior também deu seu voto.

13:01 AUDITOR MIGUEL CANÇADO VOTA PELA MANUNTENÇÃO DA PENA PARA A LUSA E TIME ESTÁ REBAIXADO PARA A SÉRIE B. CINCO VOTOS A ZERO E NÃO HÁ MAIS COMO REVERTER DECISÃO NO SUPEROR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA.

12:59 O auditor Alexander Macedo também dá seu voto e acompanha os companheiros. Quatro votos contra o clube paulista. Caio Rocha, apesar de dar o voto contrário à Portuguesa, diz que se empatar, vota pela absolvição.

12:58 Arruda também vota por manter a condenação da Lusa.

12:56 O auditor José de Arruda Silveira Filho é quem vai declarar seu voto agora no Pleno.

12:55 O Tribunal ainda terá mais seis votos para decidir pela manuntenção da pena para a Portuguesa ou pela absolvição do clube.

12:52 Após cerca de 35 minutos, Décio Neuhaus termina argumentação. Caio César Vieira Rocha, vice-presidente do STJD, foi mais objetivo e acompanha voto de Neuhaus. Portuguesa com dois votos contra a absolvição até o momento.

Longo discurso de Décio Neuhaus vira motivo de piada pelos jornalistas no Twitter:

Calma... Faltam só 123 páginas. — João C. Albuquerque (@JCAcanalha) 27 dezembro 2013

12:44 Neuhaus reforça irregularidade de Héverton na partida diante do Grêmio.

12:42 Décio Neuhaus já discursa há 25 minutos no pleno do STJD, e votará pela manuntenção da condenação da Lusa.

12:39 Ao que tudo indica, o auditor Décio Neuhaus deve votar contra a absolvição da Portuguesa. Ele mantém os princípios do STJD.

12:34 "A CBF não é responsável pelo erro. A Portuguesa está tentando induzir o tribunal a isso", avalia Neuhaus.

12:31 Décio Neuhaus já ultrapassa 15 minutos de discurso e ainda não declarou voto. Ele cita trechos da defesa dos clubes envolvidos.

12:28 "A própria recorrente sabia que precisava de um ponto. As rodadas têm o mesmo valor", afirma Neuhaus sobre o jogo Portuguesa e Grêmio.

Torcedores, agora em maior número (devido ao horário de almoço), se concentram em frente ao STJD.

12:23 "Discussão sobre a superioridade do Estatuto do Torcedor em relação ao CBJD nem deveria existir. Os dois existem em harmonia", diz Neuhaus.

12:18 Neuhaus blinda o procurador Paulo Schimitt das críticas. "A Procuradoria acusa. Os auditores dão a opinião". O auditor disse que trouxe seu voto pronto e que vai demorar no discurso até se posicionar.

12:15 O auditor Décio Neuhaus vai declarar seu voto.

12:09 Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, toma a palavra rapidamente: "Estamos aqui para defender a Portuguesa. Pra quê existe oBID da suspensão? Se não serva para nada, não deveria existir."

12:07 Mário Bittencourt encerra discurso no Pleno.

Do lado de fora da sede do STJD, na Rua da Ajuda, centro do Rio de Janeiro, clima é de tranquilidade entre torcedores dos times envolvidos.

12:02 Bittencourt: "Querem empurrar para a CBF a responsabilidade."

12:00 "Para a Portuguesa, 37 rodadas foram iguais e a 38ª deve ser diferente. Claro, porque beneficia", fala Bittencourt.

RELEMBRE: Na partida com o Grêmio, o meia Héverton entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e pode ter colocado o ano lusitano a “perder”, isso porque segundo o STJD ele teria que cumprir dois jogos de suspensão e teria cumprido apenas um, estão suspenso para enfrentar a equipe gaúcha.

11:55 Mário Bittencourt, advogado do Fluminense, tem a palavra e começa argumentos.

Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa, acompanha julgamento no Pelno do STJD.

11:53 João Zanforlin replica neste momento Paulo Schmitt.

11:51 "Em espírito natalino, peço para implodir esse sistema brasileiro de acusação e defesa", termina Paulo Schmitt, da procuradoria.

11:50 "O Fluminense não está sendo julgado. O rebaixamento dos clubes não está sendo avaliado", finaliza Schmitt.

11:48 Paulo Schmitt pede para que Héverton comparacesse ao Pleno para se defender: "Estamos falando do maior campeonato do mundo. O jogador não compareceu para falar à torcida sobre o que ocorreu. Se a Portuguesa perder os pontos, que os torcedores cobrem o clube porque o atleta não está aqui. Ele é prova essencial ao processo. É o processo mais importante da história deste clube. Não esteve, não está e não estará."

11:44 Schmitt começa: "É mentira que o jogo entre Grêmio e Portuguesa não valia nada."

11:42 Paulo Schmitt, da Procuradoria, começa a falar no Pleno.

11:40 "Esse tribunal vai fazer história hoje. Vamos parar de besteirol e usar o Estatuto do Torcedor. Deve ser uma decisão dos direitos, precisamos modificar esse país. Chega de brincadeira nesse país", finaliza Zanforlin.

11:35 "Até terça depois do jogo ainda constava no BID da CBF que o Héverton tinha condição de jogo", defende Zanforlin, falando que a CBF dava condições de jogo para Héverton.

11:33 O advogado da Lusa se apega no Estatuto do Torcedor e cita irregularidade do STJD.

11:29 Zanforlin cita caso do Duque de Caxias, alegando "boa fé" do time carioca. Em 2010, a equipe foi absolvida por escalação de um jogador irregular.

João Zanforlin tenta defender Portuguesa no Pleno do STJD.

11:22 Zanforlin: "A interpretação e a aplicação deste Código observará os seguintes princípios sem prejuízo de outros", citando o artigo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

11:20 Começou o julgamento, na Rua da Ajuda, centro do Rio de Janeiro. Com a palavra, o advogado da Portuguesa, João Zanforlin.

11:14 RELEMBRE: No primeiro julgamento, Lusa é condenada e Fluminense se salva.

11:05 O julgamento tinha previsão de começar às 11h, mas começará alguns minutos atrasado.

11:02 O destaque é o caso do meia Héverton, da Portuguesa, que foi escalado irregularmente, e no julgamento em primeira instância, a Lusa foi condenada com a perda de quatro pontos no Campeonato Brasileiro, tirando a equipe da 12ª para a 17ª colocação, com 44 pontos. Sendo assim, rebaixada para a Série B.

11:00 Bom dia, torcedores da VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão e em tempo real dos julgamentos do STJD sobre irregularidades do Campeonato Brasileiro.