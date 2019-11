Pleno do STJD mantém decisões e Portuguesa é rebaixada para a Série B

A "40ª rodada do Campeonato Brasileiro" teve seu desfecho nesta sexta-feira (27). A Portuguesa entrou com recurso contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que condenou o clube e o rebaixou para a Série B após a escalação do meia Héverton no jogo contra o Grêmio (que, suspenso, jogou por quinze minutos), pela última rodada do Brasileirão. O Pleno julgou durante a manhã e início da tarde e manteve a decisão do julgamento do último dia 16. Com isso, a equipe vai jogar a Segundona em 2014, e o Fluminense permanecerá na elite no próximo ano.

O advogado João Zanforlin fez a defesa da Lusa no Tribunal e citou irregularidade da CBF, que não colocou no site oficial a suspensão do meiocampista, expulso na 36º rodada, na derrota diante do Bahia. "Até terça depois do jogo ainda constava no BID da CBF que o Héverton tinha condição de jogo", argumentou.

Porém, o procurador Paulo Schmitt não se convenceu da fala de Zanforlin e pediu que Héverton se explicasse no banco dos réus. "Estamos falando do maior campeonato do mundo. O jogador não compareceu para falar à torcida sobre o que ocorreu. Se a Portuguesa perder os pontos, que os torcedores cobrem o clube porque o atleta não está aqui. Ele é prova essencial ao processo. É o processo mais importante da história deste clube. Não esteve, não está e não estará", discursou.

Parte interessada no caso, o Fluminense mandou o advogado Mário Bittencourt para defender o time, e que as punições para a Portuguesa sejam dadas de acordo com as regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). "Querem empurrar a responsabilidade para a CBF", disse no Pleno.

Na votação, por decisão unânime, ou seja, oito votos a zero, a Lusa teve o recurso negado e a decisão de tirar quatro pontos (três pela irregularidade e um do empate contra o Grêmio) da classificação final foi mantida, rebaixando o clube paulista para a Série B. "A Portuguesa realmente não sabia da situação. Por que eu ia colocar um jogador suspenso para prejudicar meu clube? Pesa muito o peso da camisa, queria ver se fosse ao contrário. A Lusa não termina o campeonato, há um inquérito correndo e analisar o que houve aqui", reclamou o presindente Manuel da Lupa, que promete ir à Justiça Comum levar o caso adiante.

Flamengo e Vasco também têm recursos negados pelo Pleno do STJD

Na sequência, houve os julgamentos para Flamengo e Vasco. O Fla escalou irregularmente André Santos após o STJD ter imposto ao lateral a cumprir suspensão pela expulsão na final da Copa do Brasil. O jogador não podia jogar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro (na última rodada do Brasileirão), e foi escalado pelo técnico Jayme de Almeida. A equipe carioca foi condenada em primeira instância com a perda de quatro pontos, um pelo empate contra a Raposa e mais três pela irregularidade.

No argumento, o advogado do clube Michel Assef Filho reforçou que André tinha que que cumprir a suspensão na Copa do Brasil, e não no Brasileiro. Depois, na votação, por decisão unânime, o Flamengo teve seu recurso negado, entendendo que depois de julgado, o atleta não podia atuar, independentemente da competião. Com a punição, o time ficou com 45 pontos e terminou na 16ª colocação, evitando por pouco o rebaixamento.

Na sequência o Vasco procurava impugnar o resultado do jogo em que foi goleado pelo Atlético-PR por 5 a 1, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, resultado no descenso à Segundona. Após a briga de torcedores, a partida ficou 73 minutos paralisada, treze minutos a mais que o regulamento permite. A advogada cruzmaltina Luciana Lopes argumentou que a Arena Joinville não possuia condições de jogo, ferindo o Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral das Competições. Porém, na votação, oito votos a zero e o time carioca teve o recurso negado.

O presidente do STJD, Flávio Zveiter, resumiu a manuntenção de decisões dos três julgamentos. "Uma vez que o jogo foi até o final, não tem sentido oVasco pedir impugnação. O Flamengo não cumpriu a decisão do julgamento e escalou irregular André Santos. A Portuguesa descumpriu o regulamento e escalou um jogador em jogo que valia a permanência do time na primeira divisão. Qualquer time que infrigir regras será punido", disse ao FOX Sports.

Com isso, a classificação na parte de baixo do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte forma:

14º Criciúma - 46 pts

15º Fluminense - 46 pts

16º Flamengo - 45 pts

17º Portuguesa - 44 pts

18º Vasco - 44 pts

19º Ponte Preta - 37 pts

20º Náutico - 20 pts