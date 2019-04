No ano do centenário, Santa se reapresenta sem muitas novidades

Um clima de tranquilidade pairou no primeiro dia do ano de 2014, quando o Santa Cruz completa 100 anos de tradição futebolística. Sem a bola, os jogadores fizeram um treino priorizando a situação física dos atletas, ainda em ritmo lento, devido às férias e festas de final de ano.

No começo, os atletas Corais e a diretoria conversaram por um bom tempo no meio de campo do José do Rego Maciel, no primeiro diálogo dos dirigentes com o elenco para o ano mais importante da história do tricolor de pernambucano, que se juntará aos rivais Náutico e Sport, como os terceiro clube centenário da capital.

Além do treinador Vica, que tem chegada à capital pernambucana prevista para esta sexta-feira (3), Oziel, Jefferson Maranhão, Leandro Souza, Panda, Sandro, Ramirez, André Dias se ausentaram do treino desta tarde. Espera-se que no atividade de amanhã, todos estejam presentes, inclusive o comandante Coral.

Agora, o restante do grupo passará por mais trabalhos físicos até a próxima segunda (6), quando o grupo parte para a pré-temporada, a ser realizada no município de Sairé, localizado a 120 km de Recife.

Lista dos jogadores:

GOLEIROS: Tiago Cardoso, Fred e Wadson

LATERAIS: Nininho e Patrick

ZAGUEIROS: Everton Sena, Renan Fonseca, Vagner e Renato Camilo

VOLANTES: Luciano Sorriso, Jhonata, Wellington, e Memo

MEIAS: Jefferson Maranhão, Natan, Raul e Renatinho e Ruan

ATACANTES: Flávio Caça-Rato, Netto Imperador, Wagner Júnior, e Pingo