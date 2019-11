Cinco reforços são confirmados na reapresentação do Figueirense

Muitas novidades apareceram hoje na reapresentação do Figueirense, no CT do Cambirela, em Palhoça. Além do lateral-esquerdo Ivan, que já tinha sido confirmado, mais cinco jogadores foram confirmados pela diretoria alvinegra: o lateral-direito Leandro Silva, ex-América-MG, os zagueiros Raul, ex-Paysandu e Thiago Heleno, ex-Criciúma e os meias Giovanni Augusto, emprestado pelo Atlético-MG e Wesley, ex-Atlético-MG e Barueri, mas que estava no Gwon, da Coreia do Sul.

O superintendente de futebol do Figueira, Rodrigo Pastana, ainda afirmou que o Furacão busca a contratação de mais um zagueiro e a renovação de mais quatro jogadores: Pablo, Éverton Santos, Maylson e Rodrigo Souto, já que todos têm propostas para deixar o Scarpelli. Além disso, o atacante do ASA, Lúcio Maranhão negocia com o clube da capital catarinense, que também sonha com Marcos Assunção, volante do Santos.

Veja a ficha técnica dos contratados do Figueira:

Nome: Thiago Heleno

Idade: 25

Posição: zagueiro

Altura e peso: 1,85m e 84 kg

Clubes que já atuou: Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Criciúma

Última temporada: Nenhuma partida pelo Criciúma em 2013, apareceu apenas oito vezes no banco de reservas

Nome: Raul

Idade: 24

Posição: zagueiro

Altura e peso: 1,87m e 83 kg

Clubes que já atuou: Remo, Sport, Arapongas, Criciúma e Paysandu

Última temporada: 22 jogos e um gol pelo Paysandu, na Série B

Nome: Leandro Silva

Idade: 25

Posição: lateral-direito

Altura e peso: 1,80m e 75 kg

Clubes que já atuou: Atlético Sorocaba, Guaratinguetá, Ituano e América-MG

Última temporada: 23 jogos e um gol pelo América-MG, na Série B

Nome: Giovanni Augusto

Idade: 24

Posição: meia (destro)

Altura e peso: 1,89m e 88 kg

Clubes que já atuou: Atlético Mineiro, Náutico, Grêmio Barueri, Criciúma e ABC

Última temporada: 13 jogos e dois gols pelo ABC, na Série B

Nome: Wesley

Idade: 32

Posição: meia (destro)

Altura e peso: 1,75m e 68 kg

Clubes que já atuou: Mirassol, Chunnam Dragos (Coreia do Sul), Grêmio Barueri, Atlético-MG, Atlético-GO e Gwon (Coreia do Sul)

Última temporada: 32 jogos e dois gols pelo Gwon, na K-League (Campeonato Sul-Coreano)

Créditos :1- Divulgação/Site Oficial Palmeiras, 2- Divulgação/Site Oficial Paysandu, 3- Divulgação/Site oficial América-MG, 4 e 5 Divulgação/Site Oficial Atlético-MG