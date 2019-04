Márcio Araújo não chega a um acordo com Palmeiras e confirma saída do clube

Nesta quarta-feira (01), Márcio Araújo confirmou que não estará presente na reapresentação do elenco na sexta, na Academia de Futebol. O volante não renovou seu contrato com o clube e foi o sétimo jogador a anunciar sua saída do Palmeiras. Antes dele, o zagueiro Vilson, o volante Léo Gago, os meias Ronny, Rondinelly e Fernandinho e o atacante Ananias já haviam confirmado suas saídas.

Márcio Araújo vestiu a camisa alviverde durante quatro anos e, em todos eles foi titular, chegando a marca de 252 jogos disputados e sete gols pelo Verdão. Seu salário era de aproximadamente R$100 mil mensais e, conforme pessoas do clube, pediu um aumento para R$200 mil, além de alto valor de luvas. A diretoria não aceitou o pedido do atleta e a negociação foi encerrada, mesmo com a solicitação de permanência pelo técnico Gilson Kleina.

Apesar de sempre jogar com raça e esforço, Araújo não teve uma relação tão agradável com a exigente torcida do Palmeiras, que inúmeras vezes criticou as atuações do atleta, porém, ele nunca se sentiu a perseguição da torcida, nem se sentiu ameaçado pela mesma.

Para preencher o setor, o Palmeiras conta com o uruguaio Eguren e João Denoni, que está retornando de empréstimo ao Oeste de Itápolis. Além disso, França, do Hannover (ALE), pode assinar um contrato de empréstimo na sexta-feira até o fim da temporada. Márcio Araújo não tem um destino certo com a saída do Palmeiras.