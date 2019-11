Oswaldo de Oliveira será apresentado na próxima quarta-feira

Com 63 anos de idade, o novo treinador do Santos, Oswaldo de Oliveira, foi contratado em dezembro, e só será apresentado na próxima quarta-feira (8), ao mesmo dia que o elenco volta as atividades de treinamento. Oswaldo assinou contrato com o Santos até o final de 2014. A apresentação do treinador será realizada no CT Rei Pelé, logo após o primeiro treino da temporada.

Oswaldo irá receber um salário mensal de R$ 400 mil, marcando sua terceira passagem pela baixada Santista. O técnico trabalhou pelo Santos como auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo em 1997, e em 2005 atuou como treinador em apenas três meses mas assim com um belo aproveitamento.

O tcomandante foi escolhido por ter seu perfil moderno. O Santos resolveu apostar nesse novo método, já que antes obteve um método mais tradicional.

A sua primeira primeira passagem chegou ao fim pela má campanha na Copa Libertadores daquele ano. Na segunda passagem pelo Santos, Oswaldo teve uma boa passagem: em 16 jogos obteve nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

Além da contratação de Oswaldo, o Peixe ainda segue negociando com Eduardo Vargas, atacante do Napoli em empréstimo com o Grêmio; Bruno Uvini, zagueiro do Napoli (ITA) e pouco usado no elenco; Rildo, atacante atuando na Ponte Preta e o meia Diego, meio-campo atualmente jogando pelo Wolfsburg (ALE).