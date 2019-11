Sem muito descanso, Campeonato Pernambucano retoma com três partidas

Mal o ano começou, e os jogadores que disputam o Campeonato Pernambucano 2014 já vão novamente ao batente. Mesmo com a revolta de alguns jogadores por terem de ficar concentrados para o jogo em pleno Reveillon, a oitava rodada terá três jogos hoje às 20h, horário local.

Líder isolado com 16 pontos, o Salgueiro vai tentar manter a invencibilidade enfrentando o Serra Talhada, no confronto entre sertanejos. Com 5 vitórias e 1 empate, o Carcará está a 5 pontos afrente de Central e Vitória, segundo e terceiro lugar, respectivamente, enquanto que o time laranja do Pajeú está animado após a primeira vitória na última rodada, quando bateu o Chã Grande por 1 a 0, já sob o comando do técnico Edson Leivinha.

Em Caruaru, o Porto recebe o Pesqueira, na luta para tentar chegar no G-3. O Gavião do Agreste demitiu o técnico português Daniel Neri após o empate em 1 a 1 com o América no último domingo. Elenilson Santos será o novo comandante, que pega o time na quinta posição com 8 pontos ganhos. Em sétimo lugar com 7 pontos está o time auriazul de Pesqueira, que vem de derrota em casa por 4 a 2 para o líder Salgueiro.

Em Vitória de Santo Antão, um duelo que pode render fortes emoções. No estádio Severino Carneiro, a Acadêmica Vitória recebe o Central, no confronto de “seis pontos”. Os dois times estão empatados com 11 pontos, mas a Patativa está na vice-liderança pelo saldo de gols (4x1), além de ter um jogo a menos. Quem vencer assume a vice-liderança, e fica com 3 pontos de vantagem sobre o time derrotado.