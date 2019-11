PE 2014: Salgueiro segue invicto, Central vence fora de casa, e Porto entra no G-3

A oitava rodada do Campeonato Pernambucano Série A-1 teve três jogos e nove gols marcados. O Salgueiro se mantém na liderança e com uma grande folga, o Central venceu o duelo dos “seis pontos”, e o Porto alcançou o terceiro lugar na tabela de classificação.

Carcará atropela mais um em casa

O Salgueiro segue mostrando favoritismo neste primeiro turno, e fez mais uma vitima. Venceu o Serra Talhada pelo placar de 2 a 0. O Carcará contou com grande apoio da sua torcida no estádio Cornélio de Barros e não deu chances ao time da região do Pajeú. Os gols foram marcados pelo zagueiro Ricardo Braz, aos 2 minutos de partida, e Rodolfo Potiguar, aos 40 minutos da etapa final. Os visitantes não conseguiram furar a meta do goleiro Mondragon, que fez belas defesas. Com o resultado, o Salgueiro segue líder isolado com 19 pontos, quatro mais que o Central, e oito a mais que o Vitória, atual quarto colocado. O Serra Talhada segue em sexto, com sete pontos, podendo perder posição para América ou Chã Grande, que jogam amanhã.

Central vence duelo com o Vitória e garante vice-liderança

Num jogo bastante truncado, o Central conseguiu um importante resultado ao bater a Acadêmica Vitória, em pleno estádio Carneirão, na cidade de Vitória de Santo Antão. Mais de 2 mil torcedores viram o Tricolor das Tabocas ser derrotado por 2 a 1 pelo time alvinegro de Caruaru. Todos os gols foram feitos na segunda etapa, com o lateral esquerdo Jean Batista abrindo o placar aos 4 minutos, e o atacante Wanderley ampliando aos 19 minutos, de cabeça. O time da casa ainda descontou com Robertinho, aos 37 minutos, mas a reação parou por ai. Com a derrota, o time caiu para a quarta posição, com os mesmos 11 pontos, e só vai jogar no próximo dia 9, quando enfrentará o Chã Grande, em casa. O Central consolidou a vice-liderança, agora com 14 pontos ganhos, e a cinco do líder Salgueiro.