Segundo dia de 2014 bastante movimentado no Náutico

Na tarde desta quinta-feira (2), o elenco do Clube Náutico Capibaribe se reapresentou no CT Wilson Campos e o técnico Lisca comandou o primeiro treinamento à frente do Timbu. Apenas 20 jogadores estiveram na Guabiraba para participar dos treinos: os goleiros Ricardo Berna, Gideão, Jéfferson e Léo, o lateral-direito Maranhão, o lateral-esquerdo Izaldo, os zagueiros Diego e William Alves, os volantes Filipinho, Liniker, Elicarlos, Auremir, Derley, Gustavo e Hélder, os meias Marcos Vinícius e Túlio e, fechando a lista, os atacantes João Paulo, Renato e Saulo. Destes, catorze já passaram pelas categorias de base do clube.

Apesar de inicialmente limitado, o plantel alvirrubro deve aumentar, pois o diretor de futebol Lúcio Surubim informou nesta semana que seis jogadores (um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros e dois volantes) já estão apalavrados com o Náutico e mais cinco (outro lateral-esquerdo, dois meio-campistas e dois atacantes) estão próximos de acertar com o Timbu. Os nomes só serão revelados quando forem apresentados para assinarem seus contratos.

Surubim ainda ressaltou que Lisca pediu a permanência do meia venezuelano Ángelo Peña, um dos pouquíssimos destaques do Náutico na temporada passada. O clube já está conversando com o jogador de 24 anos, dispensado na reta final da Série A 2013, para que uma pequena redução salarial seja feita e ele faça parte do grupo neste ano de 2014. Peña afirmou estar disposto a reduzir seu salário para continuar na equipe.

À noite, mais precisamente às 19h de Recife (20h de Brasília), a diretoria eleita nas eleições presidenciais do passado dia 15 de dezembro de 2013 tomou posse na sede social do Náutico. Encabeçada pelo engenheiro Gláuber Vasconcelos, que conquistou mais de 70% dos votos válidos no processo eleitoral, a oposição comandará o CNC pela primeira vez na história da instituição e tem a competência e a transparência como palavras-chave.

A cerimônia de posse do presidente Gláuber Vasconcelos realizou-se na noite desta quinta-feira. (Foto: Divulgação / Náutico)

"Minha expectativa é de dedicar dois anos da minha vida para ver o Náutico melhor. Mais organizado, mais responsável e voltado ao sócio e ao torcedor", destacou o advogado Gustavo Ventura, um dos vice-presidentes do Executivo alvirrubro - o outro vice é o médico Durval Valença Filho.

Gláuber Vasconcelos, novo mandatário timbu, foi muito forte em suas palavras na cerimônia de posse: "É um orgulho assumir a presidência de um clube como o Náutico. Esse mandato será dedicado à torcida, que pela primeira vez elegeu uma chapa da oposição. Aqui não toma possa um presidente e seus vices. Aqui toma posse um time forte, que trabalhará com transparência e competência"

Os membros dos diferentes grupos os quais participaram das eleições presidenciais da agremiação asseguraram que "os palanques já estão desarmados". O advogado Berillo Júnior, que apoiou a chapa da situação nas eleições de dezembro de 2013 e continuará no cargo de presidente do Conselho Deliberativo - pelo estatuto do clube, a posse do presidente do Conselho Deliberativo é de 4 anos; Berillo cumpriu 2 anos desta -, comentou: "Hoje é um dia de festa. Glauber é um presidente legítimo. O presidente de todos os alvirrubros. E como tal, desejo que ele tenha êxito nesta empreitada".