Atibaia pressiona, mas não sai do zero com o CSP na estreia pela Copinha

Atibaia e CSP se enfrentaram na primeira rodada do Grupo P da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi no Estádio Salvador Russani, em Atibaia.

Atibaia e CSP abriram na tarde deste domingo o grupo P da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seu segundo ano como sede, o time atibaiense iniciou com empate uma campanha que visa ao menos repetir o excelente desempenho do ano passado, quando chegou até as oitavas de final.

Com o empate por zero a zero, ambas voltam a campo na quarta-feira (8) no Salvador Russani. Às 14h, o Atibaia encara o Vila Nova e, às 16h, o CSP enfrenta o América-MG.

No primeiro tempo, Atibaia é melhor, mas pecava na conclusão

Ambas as equipes começaram tocando a bola e chegando poucas vezes ao gol. A primeira grande chance surgiu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Romarinho, o craque dos donos da casa, chegou com perigo ao gol do CSP. A partir daí, o Falcão passou a comandar o jogo e pressionar a equipe nordestina, principalmente em função da dupla Danilo e Romarinho.

Em poucos minutos, porém, o clube paulista perdeu um pouco do gás e viu o CSP crescer na partida, embora chegasse raramente com perigo. A partir da segunda metade da etapa inicial, o jogo melhorou para o Falcão. Sempre bem posicionado, Romarinho criou boas jogadas, mas ainda pecava na conclusão.

Aos 26 minutos, Romarinho cobrou escanteio e Freitas cabeceou bem, dando travalho ao goleiro Wallace. O Centro Sportivo Paraibano, por sua vez, tentava chegar em lançamentos longos e em jogadas de contra-ataque e, em algumas oportunidades, assustou os presentes no Estádio Salvador Russani. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Atibaia continuou tendo a posse da bola, mas esbarrava na forte marcação da equipe paraíbana.

Jogadores sentem fisicamente e jogo decai de qualidade no segundo tempo

Foi possível perceber, no início do segundo tempo, uma postura mais ofensiva do escrete nordestino, que passou a buscar mais o gol, principalmente em função de Giovanni, destaque da equipe. O CSP inclusive pressionou o Atibaia no início da segunda etapa. Nervoso, o Falcão errou muitos passes e viu o adversário crescer. O Atibaia voltou a chegar com perigo aos 12 minutos, em uma bela cobrança de falta de Freitas, exigindo uma bela defesa de Wallace. Empurrado pela torcida, o clube atibaiense voltou a crescer e a tomar conta do jogo. O erro, porém, era insistir em jogadas aéreas contra a alta zaga paraibana.

Com o decorrer do segundo tempo, o Paraibano começou a enfrentar um problema sério: as caibrãs. Carlão, aos 12 minutos, foi o primeiro a sentir e deu lugar a Gabriel. O destaque da equipe, Giovanni, também sentiu problemas musculares, mas continuou em campo. Enquanto isso, até pela deficiência física do adversário e pela postura mais ofensiva adotada, o Atibaia chegava cada vez mais perto do gol, sempre na jogada aérea. Os escanteios batidos por Danilo França foram sempre os momentos mais perigosos da equipe.

O destque negativo do segundo tempo foi Romarinho. Concluindo mal, irritou a torcida com o excesso de firulas antes de chutar. Por outro lado, Jeferson e Wilson entraram muito bem: criaram jogadas e ofereceram perigos em chutes a longa distância. Mesmo com os problemas físicos, os visitantes cresceram nos 15 minutos finais e levaram muito perigo ao gol de Ariel. O Atibaia respondeu em boa jogada de Danilo França, que caiu dentro da área pedindo pênalti, não marco por Adeli Mara Monteiro.

A partir dos 35 minutos, o CSP passou a cozinhar o jogo, fazer cera, visivelmente contente com o empate. O Atibaia tentou ir na pressão para o ataque, mas esbarrou na inoperância de Romarinho e cruzamentos errados. Final de zero a zero na estreia dos dois times na Copinha.