Pelo Pernambucano, Central vence o Ypiranga no Lacerdão e Serra Talhada bate o Porto

Duas partidas movimentadas pela nona rodada do primeiro turno do Campeonato Pernambucano aconteceram na tarde deste domingo (5). O destaque foi em Caruaru, no Clássico da Sulanca, envolvendo Central e Ypiranga. A outra partida foi realizada no sertão do Pajeú, onde o Serra Talhada recebeu o Clube Atlético do Porto.

Central vence rival e encosta no líder

O Central segue mostrando evolução no campeonato após a chegada do técnico Humberto Santos. Jogando no Lacerdão, o time alvinegro sofreu para bater o rival Ypiranga por 2 a 0. O jogo é conhecido como o Clássico da Sulanca, pela rivalidade dos times, e pela proximidade entre as cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.

Apesar das diversas chances dos dois lados, os gols saíram na segunda etapa, com um gol contra do zagueiro Dedimar aos 6 minutos, e Tallys ampliando dois minutos depois. A Patativa assegurou a vice-liderança com 17 pontos, e já está a apenas dois do líder Salgueiro, que joga na segunda feira (6) contra o lanterna América. O Ypiranga caiu para a sexta posição com 11 pontos, e pode cair mais duas posições no final da rodada.

Serra Talhada bate Porto e se aproxima do G-3

O Estádio Pereirão ficou pequeno para ver o Serra Talhada contra a equipe do Porto de Caruaru. O time da casa suportou bem a pressão imposta pelo time visitante, e aos poucos foi ditando o seu ritmo.

Mas a vitória do time sertanejo foi definida numa bola parada. Após uma falta sofrida pelo meia Caxito, dentro da área, o árbitro Sebastião Rufino Filho marcou a penalidade, que foi convertida pelo atacante Júnior Juazeiro, aos 27 minutos de partida.

O Porto equilibrou o jogo na segunda etapa, mas o time da casa soube segurar o resultado. O placar magro garantiu o time de Serra Talhada à quinta posição, com 10 pontos ganhos, encostando no próprio Porto, que se mantém na terceira posição, com 11.

A rodada será complementada nesta segunda feira (6), com o Pesqueira enfrentando o Chã Grande, no Estádio Joaquim de Brito, enquanto que no Estádio Ademir Cunha, o lanterna América joga contra o líder e invicto Salgueiro. Os jogos estão marcados para as 20h, horário local. A Acadêmica Vitória folga na rodada.