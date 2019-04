Botafogo empresta lateral Gilberto ao Inter

Com quatro jogadores na disputa por uma vaga na lateral-direita, o Botafogo emprestou o jovem lateral Gilberto ao Internacional até o fim da atual temporada. Com o empréstimo do jogador, o time carioca fica agora com três jogadores na disputa por uma vaga: Edílson, Alex e Lucas. O jogador apareceu no último Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço e agora chega ao Colorado para disputar posição na lateral com Ednei.

Gilberto chegou a disputar sete jogos como titular após a grave lesão no tornozelo esquerdo de Lucas, mas perdeu a titularidade após sofrer um estiramento na coxa direita. A partir daí, o jovem lateral não assumiu mais o posto de titular, que acabou ficando com Edílson. O lateral já demonstrava o interesse de ser emprestado, pois não havia tido muitas oportunidades por causa da grande concorrência.

No fim do ano passado, o Internacional fez uma proposta pelo jogador e a diretoria alvinegro disse que daria a resposta até o dia 03 de janeiro. Porém, a diretoria do Botafogo demorou um pouco mais para tomar a decisão, cogitou utilizá-lo mais durante a temporada, mas após reunião o negócio acabou sendo fechado. O contrato do atleta com o clube vai até o final de 2015.

Em 2011, o jogador já tinha trabalhado nas categorias de base do Bota com o atual técnico, Eduardo Húngaro. Gilberto foi titular durante toda a competição e ajudou o time de General Severiano a levantar a taça do Campeonato Carioca sub-20. O jovem lateral também disputou com o time do Glorioso a Taça BH de Futebol Júnior em 2012.