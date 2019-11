Santos estreia com estilo massacrando o Alecrim na Copa São Paulo

Atual campeão da Copinha, defendendo o seu título, o Santos estréia com grande vantagem no seu grupo, goleando o Alecrim e garantindo a liderança do seu grupo. O nome da partida foi Diego Cardoso, onde teve uma bela atuação que embalou a equipe. Atualmente o Santos lidera o Grupo V, seguido de Criciúma, Capital e na lanterna o Alecrim. O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Capital, já o lanterna Alecrim, encara o Criciúma na mesma data e no mesmo local.

O jogo

O Santos já deu seu cartão de visitas logo no primeiro minuto de jogo, Neilton recebeu a bola na ponta direita, driblou o marcador e tocou para Diego Cardoso, o mesmo driblou o goleiro e empurrou para dentro do gol, abrindo o placar na Vila Belmiro, 1 a 0.

Já embalados, não demorou muito para sair o segundo gol, em uma jogada pelo lado esquerdo do campo, Fernando cruzou e Diego Cardoso, de cabeça, ampliou o placar para o peixe, 2 a 0.

O terceiro gol demorou um pouco mas chegou, aos 24 minutos, o Alvinegro Praiano ampliou mais uma vez de cabeça, mas desta vez com Naílson, aproveitando o cruzamento de Zé Carlos, alterando o placar para 3 a 0.

Oito minutos depois, o mesmo Zé Carlos deu um passe para Diego Cardoso, que desta vez deu um belo passe para Stéfano Yuri marcar um golaço de letra que fez valer a pena comparecer ao estádio, era o quarto gol santista.

Mas os Meninos da Vila estavam impossíveis, e não demorou nada mais que quatro minutos para alterarem o placar novamente, Stéfano Yuri fez um belo cruzamento, para Diego Cardoso ampliar novamente para o Santos, fazendo 5 a 0 no Alecrim, o time visitante já estava sem esperanças e sem forças para mais nada, mas o time da baixada continuava empolgado.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro, o Santos pressionando e o Alecrim se posicionando no seu campo de defesa, mas logo aos seis minutos Zé Carlos cobrou o escanteio e Stéfano Yuri mandou de cabeça para o fundo das redes, aumentando ainda mais o placar, 6 a 0.

O Alecrim dava trabalho para o goleiro João Paulo apenas nos lances de falta, em uma delas, Arez fez o goleiro buscar lá no ângulo direito, fazendo uma bela defesa. Ansiosos para abrir o marcador, o Alecrim ia para o ataque sem se preocupar com a sua defesa, deixando apenas dois jogadores no campo defensivo em alguns momentos só se encontrava um jogador no campo defensivo, assim abrindo mais espaços ainda para o Santos, que aproveitou a chance.

Aos 16 minutos, Fernando pegou a bola desde o meio-campo e levou até perto da grande área, tocou para Diego Cardoso e o artilheiro não perdoou, mandou de cobertura por cima do goleiro do time Potiguar, alterando mais uma vez o placar, para 7 a 0. Depois de alguns minutos o artilheiro saiu aplaudido de campo para a entrada de Jorge Eduardo.

Mesmo com a grande vantagem, o Santos não desistiu de pressionar e procurar mais gols para o seu marcador, aos 32 minutos, Neilton iniciou uma jogada pela esquerda e cruzou para mais uma vez de cabeça Stéfano Yuri fechar o caixão do time Potiguar, parando o placar eletrônico em 8 a 0. Ovacionado pela torcida, o camisa 9 foi substituído logo em seguida.

E terminou deste jeito, o time Santista fazendo uma bela partida, dando um belo cartão de visitas para a Copa São Paulo de futebol júnior, liderando o Grupo V da competição.

Criciúma vence Capital-DF por 2 a 0 na estreia

O Grupo V começou mais cedo com a partida entre o Criciúma-SC e o Capital-DF e o time catarinense obteve uma boa vitória por 2 a 0 com gols marcados por Giovani e Bruno. O jogo foi marcado pelas cobranças de pênaltis desperdiçadas por ambas equipes.

O primeiro erro foi do Criciúma com Bruno que cobrou e o goleiro Jeferson fez grande defesa para salvar a equipe do Distrito Federal. Minutos depois foi a vez de Lessa ter a oportunidade de abrir o placar para o Capital, mas o goleiro David também defendeu a cobrança.