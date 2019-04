Elenco do Botafogo se reapresenta em General Severiano

Na manhã desta segunda-feira (06), em General Severiano, o grupo principal do Botafogo se reapresentou e já começou a preparação para a partida contra o Deportivo Quito no dia 29, válida pela Copa Libertadores. Jorge Wagner, reforço do time para a disputa da competição continental, se reapresentou junto com o restante do elenco alvinegro. A única ausência foi o meia Clarence Seedorf, que terá uns dias mais nas férias para resolver problemas particulartes.

O dia de hoje foi apenas para realizar exames médicos e testes físicos. Os atletas passaram por exames na manhã desta segunda-feira em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Jorge Wagner, Bolívar e Júlio César deram algumas voltas em torno do gramado. Alguns atletam estiveram na beira do campo e observaram o treinamento do time reserva. Os jogadores que irão disputar o Campeonato Carioca voltaram a treinar com bola nesta manhã sob sol forte. O Botafogo estreia no Estadual dia 18, em Volta Redonda, contra o Resende.

A diretoria do Botafogo espera anunciar nos próximos dias os volantes Rodrigo Souto, do Figueirense, Bolatti e Airton, do Internacional, e os atacantes Willian José e Neílton, do Santos. A cúpula do alvinegro ainda busca um atacante para ser titular no time alvinegro. O maior sonho da diretoria do Glorioso é o atacante uruguaio Forlán, que pertence ao Internacional. Recentemente, o gerente do clube, Sidnei Loureiro, disse que as negociações com atacante estão encaminhando, mas que são muito difíceis.