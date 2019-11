No confronto dos opostos, América-PE e Salgueiro ficam no 0 a 0 pelo Pernambucano

O jogo entre o líder contra o lanterna fechou a nona rodada do Campeonato Pernambucano Série A-1 nesta segunda feira (6). O destaque ficou pelo retorno do América-PE ao Estádio Ademir Cunha, que estava interditado por conta das condições precárias do local. Jogando contra o Salgueiro, o time conseguiu arrancar um empate em 0 a 0, quebrando a sequência de cinco vitórias do time sertanejo.

O empate não modificou a tabela de classificação. O América segue na lanterna com seis pontos, enquanto que o Salgueiro segue na liderança com 20 pontos, três a mais que o Central. A próxima rodada será nesta quinta feira (9), com as quatro partidas começando às 20h, horário local.

América pressiona, mas Salgueiro equilibra

Apesar do gramado pesado, o time do América-PE implantou um jogo de muita velocidade, envolvendo o time adversário nos primeiros vinte minutos. Mas aos poucos, o Salgueiro foi equilibrando a partida, e em alguns momentos foi perigoso, com alguns lances de bola parada com o meia Anderson Paraíba.

O lance polêmico aconteceu no final da primeira etapa, quando o mesmo Anderson cobrou a falta, a bola entrou, mas o auxiliar levantou a bandeira, interpretando como impedimento. No lance seguinte, o América quase abriu o marcador, mas o goleiro Mondragon operou um milagre.

Salgueiro mostra pouca inspiração, e América, limitações

Na segunda etapa, o Salgueiro procurou a todo o custo o gol da vitória, mas o time não estava em uma noite esperada. Além das condições do gramado, a equipe esbarrava numa marcação raçuda do clube americano.

O América até chegou algumas vezes com perigo, mas esbarrou em suas limitações, principalmente no setor ofensivo, que não anda em bom momento. O público de quase três mil torcedores presenciou uma partida fraca tecnicamente, onde a vontade foi a protagonista, enquanto que a técnica foi deixada de lado em quase todo o jogo.