Presidente do Avaí confirma permanência de Cleber Santana para 2014

"É com muita satisfação que anuncio a permanência do Cleber por mais três anos, dar ao futebol de Santa Catarina esse jogador de grande qualidade." Essas foram as palavras do presidente Nilton Macedo Machado ao iniciar a coletiva que cedeu na Ressacada, confirmando a permanência do meia Cleber Santana até 2016.

O jogador de 32 anos que tem passagens por Santos, Atlético-PR, Mallorca, Atlético Madrid, São Paulo e Flamengo, jogou a última temporada da Série B no Leão da Ilha, mas com a permanência do Avaí na Segundona e a diminuição do orçamento da equipe, o jogador, que recebe um salário alto, poderia sair para outro clube, como Sport, Ceará e Criciúma, que já tinham confirmado interesse. Porém, três empresários, torcedores avaianos, fizeram um acordo com a diretoria e vão pagar parte do salário do jogador, para que ele permaneça no Leão.

Cleber Santana se demonstrou feliz com a permanência e disse que fará o seu melhor e quer: "que esse ano possa se concretizar o que não aconteceu no ano passado, que o Avaí volte a jogar a Série A. Vamos fazer o possível e o impossível". Disse também que pretende encerrar sua carreira no time de Florianópolis.

Na última temporada, Cleber Santana jogou 33 jogos pela Série B e marcou sete gols. Essa é a segunda passagem do meia pelo Leão. Em 2012, ele conquistou o título catarinense que deu ao Avaí a marca de maior campeão do Estado.

O Avaí também busca a renovação de mais dois jogadores importantes que jogaram a Série B de 2013: Eduardo Costa e Marquinhos, que assim como Cleber, têm um salário mais alto. O Leão também deve confirmar nos próximos dias a contratação do atacante Heber, do arquirrival Figueirense, que já treina com o grupo.

Veja o vídeo da coletiva concedida por Cleber Santana e o presidente Nilton Macedo Machado nesta terça-feira (7) na Ressacada: