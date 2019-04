Atacante Obina é o mais novo reforço do América-MG

O América-MG tem seu novo centroavante para a temporada 2014. Depois de não renovar com Fábio Júnior, o Coelho acertou com o atacante Obina, de 30 anos. As bases salariais não foram reveladas, mas para assinar o contrato, o centroavante reduziu sua pedida em 20%. O camisa 9 se apresentará nesta quarta-feira (8) e ficará no time mineiro até o fim do ano. Seu último clube foi o Bahia, onde marcou oito gols no Campeonato Brasileiro.

Obina foi revelado pelo Vitória e ganhou projeção nacional ao ser artilheiro do time na temporada de 2004. Em 2005, foi para o Flamengo e transformou-se no xodó da torcida, além de conquistar três títulos cariocas, em 2007, 2008 e 2009, e da Copa do Brasil 2006. O centroavante passou por Minas Gerais defendendo o Atlético-MG em 2010, onde conquistou o Campeonato Mineiro no mesmo ano. Formando dupla com Diego Tardelli, o camisa 9 marcou 27 gols com a camisa atleticana, três deles contra o Cruzeiro em partida disputada na cidade de Uberlândia, com vitória alvinegra por 4 a 3.

O camisa 9 chega para suprir a falta de gols na equipe americana. No ano passado, mesmo promovendo um rodízio de jogadores na posição, como Fábio Junior, Alessandro, Marcão, Weverton e Willians, o Coelho sentiu a necessidade de ter um homem-gol. Obina é o sexto reforço da equipe do América-MG.

Novos reforços podem chegar

O América-MG continua sua busca por novos jogadores para qualidade ao elenco. Após contratar e apresentar cinco jogadores de uma vez só, e acertar com Obina, o Coelho deverá acertar nos próximos dias, a vinda de um lateral esquerdo e mais um atacante. Os nomes são Gilson e Ananias. Ambos viriam por empréstimo junto ao Cruzeiro. Outro nome que apareceu nos bastidores foi do volante Augusto Recife. O jogador de 30 anos estava no Joinville e está livre para acertar sua volta para Minas Gerais, já que o mesmo atuou pelo Cruzeiro entre 2001 e 2004.