Com atrasos, Conca é oficialmente apresentado e não indica uma data de estreia

É OFICIAL: Após 3 anos de sua saída para o Guangzhou Evergrande, da China, o meia argentino Dario Conca está de volta ao Fluminense FC. Ele foi apresentado na sala de imprensa do Maracanã por volta de 15h30, uma hora e meia após o horário previsto.

Há exatos dois meses, Conca assinava um pré-contrato e enfim confirmava a sua volta ao Tricolor. Com passagens pelo clube de 2008 a 2011, o camisa 11 conquistou um título brasileiro e participou da campanha do vice-campeonato da Taça Libertadores.

Já no Guangzhou, Conca conquistou o tricampeonato chinês (2011, 2012 e 2013) e a Liga dos Campeões da Ásia. O clube oriental disputou o Mundial Interclubes em 2013 e terminou na quarta posição,perdendo a disputa do terceiro lugar para o Atlético-MG por 3 a 2.

Confira abaixo, trechos da entrevista de Conca:

''Gostaria de agradecer ao Fluminense, ao torcedor, ao Celso e a todo mundo por esse momento importante da minha vida. Estou muito feliz e motivado para vestir a camisa do Fluminense mais uma vez. Passaram-se dois anos e meio, estou com mais experiência e espero poder voltar bem. Quero ajudar com as obrigações e contribuir para o Fluminense.''

''Fico muito feliz por tudo que o torcedor sempre fez por mim. Tanto para mim quanto para a minha família, é muito importante tudo que o Fluminense e sua torcida fizeram. É difícil explicar, também tenho um carinho grande por eles, por tudo que sempre demonstraram.''

''Não sei quando vou estrear, isso vai depender do Renato tambem, ele é o treinador e vai decidir quando vou jogar. Estou ansioso mas tenho respeito pelo treinador, ele que vai decidir''

''Estou ansioso como qualquer pessoa que volta para um lugar onde eu me senti tão bem durante três anos e meio. Qualquer um estaria, comigo não é diferente. Quero rever a torcida, não aconteceu ainda, mas vamos trabalhar para quando reencontrar poder devolver um pouco (do carinho)''

O argentino ainda comentou sobre o novo contratato Walter, que fez sucesso pelo Goiás em 2013: ''O Walter é um jogador importante, que vem do Goiás para nos ajudar, espero ajudá-lo bastante''

Renato Gaúcho também é apresentado e fala em títulos; esta será a sua quinta passagem pelo clube

Renato Gaúcho está oficialmente de volta ao Fluminense. Após queda de braço entre o presidente Peter Siemsen e da patrocinadora da Unimed Celso Barros, o novo comandante chegou esbanjando confiança. Falou em títulos, e ainda comentou sobre a forma físíca de Walter, que acertou a sua vinda para o Tricolor por empréstimo.

''Eu me sinto em casa. Todas as vezes que trabalhei nas Laranjeiras como jogador e treinador, me senti como se fosse a segunda casa. Desta vez não vai ser diferente, espero que neste ano de 2014 o Fluminense possa voltar a jogar o que ele sabe. O grupo é muito bom. E que o Fluminense volte a disputar títulos, é o nosso pensamento. Um grande clube vive de títulos'', resumiu Renato, no hotel que recebeu a delegação tricolor, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

''Eu estava bem mais magrinho do que ele né? (Risos) Conversei com ele no campo, na pelada do Zico no Maracanã, fiz algumas colocações. Mas o mais importante é a vontade dele e o que fez no campeonato. Não está vindo para fazer favor para ninguém, está vindo porque achamos que é uma boa contratação. Vai nos ajudar bastante. Fiz algumas colocações, falei “a banda vai tocar assim”. Ele me disse que era um sonho jogar no Fluminense, a partir daí já foi meio caminho andado. Ele tem uns quilinhos a mais, chamo ele de Waltinho. Não pensem que ele vai chegar e perder 10 kg, porque ele é uma exceção no futebol. Às vezes ele perde peso e perde força. Vamos tirar o máximo de peso que der dele, mas queremos ele dentro de campo, com força. Pode ter certeza que ele se enquadrou, entendeu bem o recado. Vai nos ajudar bastante.''

Aos 51 anos, Renato Gaúcho vive sua quinta passagem pelas Laranjeiras, além do período como jogador, na década de 90. Ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice-campeão da Libertadores, em 2008.