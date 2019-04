Empresário de Forlán terá encontro decisivo com diretoria do Inter

A possibilidade do Botafogo contar com o atacante Diego Forlán para a próxima temporada aumenta cada dia mais. Advogado e empresário do jogador, o argentino Daniel Bolotnicoff, estará na cidade de Porto Alegre para negociar com o Internacional as pendências financeiras com o time colorado, e, partir daí, a rescisão de contrato do jogador uruguaio.

O Glorioso espera muito contar com o atacante, mas aguarda a reunião que o empresário do jogador terá na próxima segunda-feira com a diretoria do Internacional. Como as duas diretorias tem um bom relacionamento, o acordo com o jogador uruguaio deve se concretizar na próxima semana e o atacante de 34 anos chegaria para ser o novo centroavante do time carioca, que busca por reforços para o ataque.

O que pesa muito a favor do Botafogo é o fator Libertadores, já que o atleta da seleção uruguaia gostaria de disputar o torneio continental. A diretoria do clube observa desde o ano passado o atacante uruguaio, pretendendo fazer uma grande ação de marketing com Forlán, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. Além disso, o jogador viria para ser o substituto o ídolo do time, Clarence Seedorf, que tem contrato até o dia 30 de junho deste ano e não deve renovar.

Forlán foi revelado pelo Independiente, passando por Manchester United, Villarreal (ESP), Atlético de Madrid e Inter de Milão, até chegar no Internacional, em julho de 2012, após o término de seu contrato com o clube italiano.