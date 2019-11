No Náutico, enquanto um se despede, outros quatro reforços são apresentados para a temporada

Mais uma reviravolta ocorreu no Náutico no dia de quinta-feira (9). Após o volante Elicarlos chegar a um acordo com a diretoria, reduzir seu salário e permanecer no time, agora é o companheiro de posição Derley quem volta atrás em sua decisão. Depois de aceitar a redução salarial e, com isso, continuar no elenco alvirrubro, o jogador de 27 anos deu sinal positivo para uma proposta dos Emirados Árabes Unidos e está de saída.

"Faz parte do futebol e é coisa da vida. Estou feliz. Será um contrato de seis meses. Porém, espero poder permanecer muito por lá", afirmou o atleta, que pertence ao Atlético-PR, clube o qual o negociou, e tinha contrato com o Náutico até junho deste ano. "Saio com o sentimento de dívida aqui [referindo-se ao rebaixamento na Série A 2013], mas deixo minha torcida", completou.

Derley jogará no Emirates FC e é o segundo integrante do elenco timbu que parte rumo ao futebol árabe em 2014. O primeiro foi Rogério, que vestirá a camisa do Al Dhafra.

Paralelamente à saída do volante ocorre a apresentação de quatro dos seis reforços do alvirrubro pernambucano para a atual temporada: o zagueiro Léo Kanu, o lateral-direito Alisson, o volante Rodrigo Possebon e o atacante Hugo.

Da esquerda para a direita: Possebon, Hugo, Kanu e Alisson. (Foto: Divulgação / Náutico)

Dois dos quatro atletas apresentados têm vínculo com o clube até o dia 30 de abril, com opção de renovação: Alisson, que pertence ao Internacional, e Hugo, que estava no Roasso Kumamoto, do Japão. Já Possebon e Kanu assinaram com o Clube Náutico Capibaribe até o mês de dezembro.