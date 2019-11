Embalado, Santos vence o Capital e segue líder do Grupo V

Diante de um bom público, mas sem Neílton, sua principal estrela do time, o Santos venceu mais um jogo, mas desta vez a vítma foi o Capital-DF, com uma vitória magra mas que garantiu os três pontos, o Santos chegou aos seis pontos, assim sendo líder do Grupo V da Copa São Paulo de Juniores.

O jogo

Com o belo jogo contra o Alecrim no último domingo, o Santos não fez um bom primeiro tempo, parecendo até que sentiu a falta da sua estrela, Neílton, que foi cortado da lista de relacionados pelo técnico Pepinho Marcia por ordem da diretoria do Santos. Sem sua estrela, o Santos quase marcou logo aos 11 minutos de jogo, quando o zagueiro Silvio quase marcou um gol contra ao desviar a bola para a direção errada no cruzamento de Zé Carlos, mas não passou só de um susto, e o artilheiro Diego Cardoso que pareceu não estar muito animado ao jogar o primeiro tempo contra o Capital, já que na sua estréia balançou as redes quatro vezes, mas fazendo de tudo para tentar balançar as redes novamente, até cavou pênalti, e o mais perto que ele chegou foi mandar uma bola no travessão. O ataque estava apagado, e quem mais tinha chances de chegar era o volante Lucas Otávio e o seu companheiro Fernando, e foi justamente ele que concedeu as graças aos torcedores em uma cobrança de falta perfeita, inaugurando o marcador e fazendo um belo gol, deixando o Santos na frente, 1 a 0. Seu companheiro, Lucas Otávio, também tentou marcar, chegou a quase ampliar em uma tabela com Stéfano Yuri e um belo chute na entrada da área, que chegou a assustar o goleiro Hudson.

"Torcida compareceu em grande quantidade na Vila Belmiro (Foto: Yuri Chituzzi)"

Pelo lado do Capital, a coisa estava ficando feia, com seus atacantes fazendo um péssimo primeiro tempo sem dar se quer um chute certo ao gol, quem chegava com mais perigo eram os meias Cabeça e Campos, mas nenhum deles conseguiu balançar as redes. E assim se encerrou o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Santos iniciou com bons ares, tendo um belo início de etapa, com a torcida que compareceu na Vila Belmiro empurrando, o Alvinegro praiano aos nove minutos, puxou um contra-ataque rápido, com Lucas Otávio e Jorge Eduardo tabelando, antes de cair dento da área e pedir o pênalti, o árbitro não marcou e a torcida não perdoou. Quem também não perdoou foi o artilheiro Diego Cardoso, que dois minutos depois, aproveitou o Cruzamento de Jorge Eduardo, e apenas mandou no canto que o goleiro não estava, aumentando a vantagem para o peixe, fazendo 2 a 0.

Ainda invícto na competição, o Santos tem como seu próximo adversário no próximo sábado o Criciúma, na mesma Vila Belmiro, a partida será uma espécie de "Final do Grupo V", onde quem ganha se classifica para a próxima fase da competição. O Capital encara o Alecrim, no mesmo dia e no mesmo local.

Jogo marcado por pouco futebol e chances desperdiçadas

O artilheiro Diego Cardoso não estava em um belo dia, sentindo a falta do seu parceiro de ataque, e não fazendo um bom primeiro tempo, apareceu mais no segundo tempo, até chegando a balançar as redes, mais nada tão marcante. Quem marcou mesmo a noite foi Jorge Eduardo, fazendo um bom jogo e até dando assistência.

Mas o que castigou mesmo o Capital foi as chances desperdiçadas pelo time, e pelo mal rendimento dos seus atacantes. Em uma das chances óbvias de gol, Matheus acabou perdendo uma grande oportunidade, aos 22 minutos, quando Gilson passou pela marcação e cruzou para a grande área, onde o camisa 18 pegou de primeira e mandou pra longe, por cima do gol, desperdiçando a melhor chance do time do Distrito Federal.

Alecrim 1 x 3 Criciúma

Em jogo com virada, o Alecrim-RN encarou o Criciúma-SC, o Alecrim tentou com suas forças mas não conseguiu vencer o time do Sul. O vice-campeão Criciúma, garantiu mais uma vitória e guardou seus três pontos na competição. O Alecrim saiu na frente com um gol de Rafael, mas a virada do Tigre foi construída por Douglas e Bruno Lopes marcando duas vezes, assim fechando o placar em 3 a 1 para o time Catarinense.

Ambos times voltam a campo no próximo sábado, o Alecrim-RN enfrenta o Capital-DF, e o Criciúma-SC em jogo decisivo enfrenta o Santos-SP as 10h.