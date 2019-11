Vasco quer enxugar o elenco para manter salários em dia

Chegou a hora de acertar as contas em São Januário. A diretoria do Vasco decidiu reduzir o orçamento para 2014 e alguns jogadores considerados caros e que não tiveram rendimento satisfatório na temporada passada devem ser liberados para encontrar outros clubes. A lista de atletas que estão fora dos planos do time inclui Wendel, Nei, Sandro Silva, Renato Silva e Rodolfo, além dos goleiros Alessandro e Michel Alves. Eles estão afastados da equipe principal e esperam por uma definição oficial por parte do Vasco.

O objetivo do clube é reduzir a folha salarial, que no ano passado chegou a R$ 4,5 milhões, para cerca de R$ 2 milhões, a serem divididos entre jogadores e comissão técnica. O teto salarial do departamento de futebol este ano será de R$ 150 mil. A medida deve equilibrar as finanças do clube e manter os salários em dia.

Segundo o diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, o mês de novembro e parte do 13° salário devem ser pagos ainda esta semana. Ele pediu paciência e garantiu que o Vasco está tentando montar uma equipe competitiva.

"Vale ressaltar que estamos tentando diminuir o problema, mas não vamos resolver tudo num estalar de dedos. Estamos tentando montar um bom time, respeitando a realidade do Vasco", avisou.

A redução de custos com o elenco é considerada fundamental pela diretoria para a saúde financeira do clube. Com a saída dos jogadores de altos salários, o Vasco espera economizar até R$ 600 mil por mês na folha salarial. Entretanto, a diretoria tem encontrado dificuldades para negociar os atletas após o desempenho ruim que culminou com a queda do time para a segunda divisão.

"Num primeiro momento, esses jogadores estão sim fora dos planos. Mas ainda não há nenhum negociado", afirmou Caetano.

O Vasco ainda está em busca de reforços para o primeiro semestre de 2014. Depois da contratação de Everton Costa esta semana, a diretoria ainda espera a chegada de um meia e um atacante para compor o elenco. Para Rodrigo Caetano, a prioridade do clube este ano é um bom desempenho no Estadual e a volta à série A do Brasileirão.

"A gente vai tentar, com todas as alternativas possíveis, ter esse elenco forte para disputar lá em cima já no Campeonato Carioca", ressaltou.

Foto: Marcelo Sadio/Vasco.com.br