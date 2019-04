Pelo Pernambucano, Central vence o Clássico Matuto e Serra Talhada perde para o lanterna

A décima rodada do Campeonato Pernambucano teve várias mudanças na tabela de classificação. Com um clássico municipal e uma vitória do lanterna, Central e América-PE garantiram mais três pontos na competição. Os caruaruenses seguem firme rumo à classificação ao hexagonal do título, enquanto que o time americano respira e ganha um novo fôlego para os próximos jogos.

Central leva a melhor sobre o Porto no Clássico Matuto

O Central segue numa ótima fase neste primeiro turno, e alcançou a sua quinta vitória consecutiva ao vencer o Porto por 1 a 0, no segundo Clássico Matuto do torneio. O jogo foi realizado no Estádio Lacerdão, em Caruaru, na quinta-feira (9).

O time alvinegro dominou boa parte da primeira etapa, enquanto o Porto teve dificuldades em atacar com a forte marcação do rival. De tanto pressionar, o Central chegou ao gol com o meia Tallys, aos 37 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Porto até equilibrou, mas o Central quase ampliou, mandando duas bolas na trave com Wanderley e Jailton.

O resultado manteve o Central na vice-liderança, com 20 pontos e a apenas três do líder Salgueiro. O Porto saiu do G-3, e caiu para o quarto lugar, com 11 pontos.

Serra Talhada joga mal e perde para o lanterna América-PE

Em Serra Talhada , o time da casa acabou perdendo uma grande oportunidade de entrar no G-3 do campeonato. Jogando com o apoio da sua torcida, o time cangaceiro acabou sendo derrotado pelo até então lanterna América-PE por 2 a 1. A partida aconteceu no Estádio Nildo Pereira, também na quinta-feira. (Foto: Devyd Santos/TV Asa Branca )