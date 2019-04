Léo Gamalho é o novo atacante do Santa Cruz

Após ser liberado pelo Ceará, o centroavante Léo Gamalho, de 27 anos, foi anunciado como novo jogador do Santa Cruz. O atleta foi procurado pelo Atlético Goianense e por times do exterior, porém, optou por ficar no Arruda.

Leonardo Gamalho de Souza tem 27 anos, 1,88m e 87Kg. Nasceu em Porto Alegre/RS e começou a carreira nas categorias de base do Internacional, onde foi campeão gaúcho no ano de 2005. Além do Vovô e do colorado, Léo Gamalho, já jogou no Brasil pelo Botafogo, América/RN, ABC e ASA. Em Portugal defendeu o Valdevez e na China jogou por Pudong Zobon e ChinaShenyang Dongjin.

Em 2013, somando as passagens por ASA e Ceará, o atacante marcou 19 gols, sete no Alagoano, dois na Copa do Brasil, quatro na Copa do Nordeste e seis na Série B. O Ceará, além de perder parte de seu poderio ofensivo, reforça o time do Santa, concorrente direto na Série B de 2014.

A contratação do atacante é a terceira anunciada pela direção Coral. Após divulgar os reforços do atacante Pingo e do volante Everton, o Santa Cruz se prepara para reforçar seu elenco no ano do centenário.