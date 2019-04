Diego Renan acerta contrato com o Vasco

O Vasco acertou a contratação do lateral-esquerdo Diego Renan, que desembarcou nesta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo de um ano. O jogador pertence ao Cruzeiro, mas estava emprestado ao Criciúma e no ano passado sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito, que o deixou fora dos campos por seis meses.

O lateral é considerado polivalente, por atuar tanto na lateral-esquerda quanto na lateral-direita. O jogador de 23 anos foi revelado no Cruzeiro em 2009 pelo próprio técnico Adilson Batista e deve ser apresentado na manhã deste sábado (11) em Pinheiral, onde o Vasco fará sua pré-temporada. O jogador viajará no início da noite de hoje (10) junto com o goleiro Martín Silva e o volante Eduardo Aranda para se juntar ao elenco.

O novo lateral do Vasco é o sétimo reforço confirmado, além dos jogadores que renovaram contrato, como é o caso do veterano Juninho, que irá jogar até o fim de maio e vai em busca do seu segundo Campeonato Carioca pelo clube. O Reizinho treinou nesta sexta-feira (10), mas ainda não tem previsão de quando poderá jogar.

"Penso que devemos tratar como ídolos os verdadeiros ídolos, dar carinho, compreensão. O desejo de encerrar com título não é só dele, evidentemente, mas nosso também, até para que ele seja premiado. Mas vamos por etapas, ter cuidados, com o pessoal da área médica, da fisioterapia, não é nem pela idade, mas pela lesão que sofreu. Vamos ter um pouquinho de calma, mas o importante é que ele está aqui e com a cabeça voltada para um grande ano", disse Adilson Batista.