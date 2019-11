Fluminense vence o América-SP e avança na Copa São Paulo

Em partida tranquila, o Fluminense garantiu seu acesso para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o América-SP por 2 a 0. Gerson foi o destaque da partida, marcando os dois gols da equipe carioca. Com a vitória, o tricolor atingiu os 9 pontos e manteve o 100% de aproveitamento no grupo C. Já a equipe americana, mesma com a derrota, também avançou de fase com quatro pontos conquistados.

Falhas e boas defesas dos goleiros

América e Fluminense entraram a campo já sabendo que a vitória do Sábia sobre o Confiança por 3 a 2, em partida realizada às 19h, dava a classificação para ambas as equipes. Com isso, o primeiro tempo foi dedicado ao toque de bola e estudo entre os adversários. As melhores chances saíram nas bolas paradas. Aos 14 minutos, Gabriel cobrou escanteio na cabeça de Nogueira que testou por cima, assustando o goleiro Jefferson.

Em resposta, aos 18 minutos, Bruno García aproveitou o mal posicionamente do goleiro tricolor e chutou por cima. Porém, Matheus mesmo adiantado, conseguiu espalmar para escanteio. Logo depois, o mesmo Matheus falhou novamente na saída do gol, mas o América falhava em sua pontaria.

Antes do intervalo, Gustavo Scarpa ainda obrigaria o goleiro do América a fazer grande defesa após arriscar um chute do lado esquerdo do campo. Com placares inalterados, as equipes foram para o vestiário.

Gerson decide

Buscando a liderança do grupo, o Fluminense voltou mais ligado para o segundo tempo. Gerson, antes apagado, passou a chamar a responsabilidade e assim a equipe tricolor acordou no jogo. Aos 18 minutos, Íkaro aproveitaria a falha da defesa americana para bater de primeira e quase abrir o placar. Logo depois, o inevitável aconteceu. Leonardo, na esquerda, encontra Gerson que aparece em boas condições para marcar. O goleiro americano ainda tocaria na bola, mas não o suficiente para impedir o gol.

Na metade da segunda etapas, objetos vindos das arquibancadas foram atirados no gramado junto a gritos de "Ão, ão, ão, segunda divisão". Com o jogo reiniciado, o Fluminense tratou de ampliar o placar. Denilson venceu a disputa de bola pelo alto e encontro Gerson, livre, de frente para o gol, que escolheu o canto antes de correr para o abraço. Léo Santos, do América-SP, ainda seria expulso antes do apito final.

Sabiá vence o Confiança, mas não se classifica

No estádio Benedito Teixeira, Sabiá-MA e Confiança realizaram a partida antecessora à Fluminense e América. Mesmo sem chances de classificação, a equipe maranhense fez a sua parte e venceu por 3 a 2.