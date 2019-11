Diretoria do Náutico visita a comunidade de Maracaípe

Na manhã deste sábado (11), a diretoria alvirrubra foi à comunidade de Maracaípe, localizada no município de Ipojuca, que por sua vez se encontra na Região Metropolitana do Recife. Juntamente com Kuki, ex-jogador do Náutico e integrante da comissão técnica da equipe, os dirigentes visitaram a Escolinha do Pelé e fizeram a alegria da garotada.

O perfil oficial do clube na rede social Twitter relatou a rotina do pessoal: "Mesmo na dificuldade, escolinha de futebol da comunidade leva esperança e alimenta os sonhos dos jovens"

Os representantes do Alvirrubro da Rosa e Silva doaram materiais esportivos aos jovens da escolinha de futebol. Os garotos foram presenteados com camisas e calções do Náutico, além de chuteiras e bolas. A ação solidária, que também serve para divulgar e fortalecer a marca do clube, foi um verdadeiro golaço da atual gestão.

As más condições do campo não impedem as crianças de sonharem com um futuro melhor. (Foto: Divulgação / Náutico)