São Bernardo fica no empate com o Náutico e consegue classificação para a 2ª fase da Copinha

* Direto do Estádio do Baetão, em São Bernardo do Campo-SP

Na noite deste sábado (11) , o São Bernardo conseguiu assegurar a vaga para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2014, ficando no empate em 1 a 1 contra o Náutico, jogando no Estádio do Baetão, em São Bernardo do Campo.

O time do ABC Paulista vinha empolgado com o 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos e com a vaga a segunda fase praticamente garantida, mas isto fez com que os jogadores do Bernô relaxassem no primeiro tempo, permitindo a superioridade da equipe pernambucana, já eliminada do torneio. Tanto que o destaque da primeira etapa foi o goleiro Dida, realizando quatro boas defesas que seguraram o Tigre e o zero no placar na primeira parte do jogo.

No segundo tempo, a equipe bernardense continuava apresentando um futebol apático, decepcionando o torcedor que compareceu em peso ao Baetão, com isso o Timbu ganhava espaço para os contra ataques. E em um desses, o meio-campista Guilherme invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Arthur e sofreu pênalti, que o defensor Flavio bateu e abriu o placar a favor do Náutico.

Depois de sofrer o gol, o São Bernardo pressionou em busca do empate e consequentemente da liderança isolada da chave. E conseguiu aos 30 minutos da segunda etapa após belo chute de fora da área do lateral Rafael Pastorelli. Com isso, o Bernô administrou o resultado e ainda teve a chance de virar a partida no finalzinho, em um pênalti sofrido por Cordeiro e desperdiçado por Jonathan, que chutou para uma bela defesa do goleiro Bruno.

Após perder a penalidade máxima, o Bernô segurou o empate por 1 a 1, que lhe garantiu a primeira posição do Grupo R e a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo.

Para o lateral esquerdo Rafael Pastorelli, autor do gol de empate do São Bernardo, os chutes de fora da área já vinha sendo treinados durante a semana e que isto é um dos seus pontos fortes. “Este gol é fruto dos treinamentos ao longo da semana, venho treinando bastante chute de fora da área, no qual é a minha especialidade e hoje pude ajudar a equipe utilizando o meu ponto forte", falou o atleta após a partida.

Para o goleiro Dida, a equipe não fez um bom jogo, mas falou da união do grupo na Copinha e que a equipe será mais focada na segunda fase. “Esta classificação é fruto do trabalho realizado deste o ano passado, pude ajudar a equipe sair classificada, porém temos que estar mais atentos, principalmente no inicio da partida, se quisermos avançar ainda mais no torneio”, falou o arqueiro bernardense.

Agora o São Bernardo, primeiro lugar do grupo R, encara o Taboão da Serra, líder do grupo Q, já o Náutico encerra sua campanha na Copa São Paulo em 3º lugar, com dois empates e uma derrota, sendo eliminado.

Paulista derrota Picos e fica em 2º lugar da sua chave

O Paulista de Jundiaí precisava golear o Picos-PI, já eliminada do torneio, para sonhar com a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo, mas derrotou a equipe do Piauí por 4 a 2 neste sábado (11) no Estádio do Baetão e agora fica no aguardo do final da primeira fase, para saber sua colocação no índice técnico.

O time de Jundiaí começou mostrando sua superioridade na partida, e antes dos 10 minutos já havia exigido duas boas defesas do goleiro Alan Jhones. O time do Picos se defendia e apostava nos contra ataques para surpreender. Mas quem abriu o placar foi o Galo da Japi, com o atacante Jonathan, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa a equipe paulista veio ainda mais ofensiva e sufocando ainda mais o Picos, em busca de aumentar seu saldo de gols, com isso chegou ao segundo gol aos 12 minutos com o atacante Paulo Azzi, após cobrança de escanteio na ponta direita. Nem com a boa vantagem no placar fez com que o Paulista diminuísse a pressão e aos 26 minutos, mais uma vez com Paulo Azzi, o Galo da Japi chegou ao terceiro gol.

Paulo Azzi tenta o chute de fora da área; o atacante do Paulista fez dois gols na partida (Foto: Gustavo Tomazeli/VAVEL Brasil)

Quatro minutos depois, o Paulista teve a chance de aumentar a vantagem, após pênalti sofrido em Paulo Azzi e convertido por Gabriel Leite, fazendo 4 a 0. Porém logo após o gol, o time do interior de São Paulo relaxou na partida e com isso a equipe do Picos cresceu no jogo e diminuiu o placar com Isaac aos 35 minutos. Seis minutos depois o Picos fez seu segundo gol com Remilson e encostava no placar, 4 a 2.

Mas a reação dos piauienses parou por aí e o Paulista ainda buscou uma pressão no final do jogo, sem sucesso e a partida terminou em 4 a 2 mesmo. Agora os paulistas esperam o índice técnico, já que ficaram em 2º lugar do grupo R, com seis pontos ganhos e saldo de zero, já o Picos termina a competição em 4º e último lugar da chave, com duas derrotas e um empate e saldo de -6.