Rafael, goleiro do Flu na arrancada em 2009, projeta volta por cima no Bangu

Após se destacar em grandes clubes como Fluminense e Vasco, o goleiro Rafael está de volta aos gramados. O jogador, que já passou por vários clubes, teve grande destaque naquela arrancada com o Tricolor carioca em 2009. Após disso, o goleiro não manteve a regularidade e foi dispensado pelo clube.

Desde então, Rafael teve passagens frustadas por clubes de menor investimento. Em 2011, foi emprestado ao Atlético-GO, no qual acabou tendo poucas oportunidades. No ano seguinte, foi novamente negociado, desta vez com o Botafogo-SP. Em 2013, atuou pelo Ipatinga e pelo Grêmio Prudente, até ser emprestado pelo Rio Ave, de Portugal.

Após pouco mais de três anos, o goleiro tenta, mais uma vez, escrever a sua história em mais um clube de tradição. Aos 29 anos, o arquero tentará dar a volta por cima no ano de 2014, disputando novamente o Campeonato Carioca, desta vez , vestindo a camisa do Bangu.

''Eu estou bem. Fiquei muitos meses sem atuar, mas graças a Deus estou tendo essa oportunidade no Bangu. Estou trabalhando forte para dar a volta por cima e, quem sabe, eu consiga voltar para um time grande. O Carioca é uma grande é vitrine. Estou começando do zero no Bangu e tenho certeza que tudo vai dar certo. Mais portas vão se abrir'' - afirmou Rafael.

Tendo novamente a oportunidade de disputar o Campeonato Carioca, o goleiro ressaltou o carinho que sente pelos seus antigos clubes, Flu e Vasco, mas que honrará a camisa do Bangu:

''Eu tenho carinho pelo Vasco e pelo Fluminense. Sou muito grato aos dois clubes. Mas enquanto estiver vestindo a camisa do Bangu, vou honrar o clube. Vou me doar ao máximo e defender o time até o fim. Os torcedores podem ter certeza que vou dar sangue pelo Bangu'' - ressaltou Rafael.

Confira abaixo, trechos da entrevista de Rafael

''Sempre que encontro o pessoal do Vasco, recebo muito carinho. É sempre na paz. Inclusive, não tenho problema nenhum com a torcida do Vasco. Eles reconhecem o trabalho que fiz. Isso é muito gratificante. Eu sai do Vasco porque não houve acordo entre os empresários e dirigentes. Não foi nada pessoal. O contrato não se firmou entre as partes. Se eles tivessem feito um acordo, eu ficaria no Vasco. Eu fui muito feliz no clube. Estou ansioso pelo reencontro''

''O que vivi com o Fluminense em 2009 foi o momento mais marcante da minha carreira. Estávamos quase rebaixados e conseguimos um milagre. Todos diziam que o Flu ia cair. Só circulava a notícia de que o Fluminense estava rebaixado. No ano seguinte, depois de escaparmos, conseguimos ser campeões. Sempre que posso assistir aos vídeos daquele período, eu assisto. Sinto muita saudade''

''O Bangu está começando o grupo agora. Tem muitos jogadores jovens. Sempre que posso tento passar para eles o que vivemos em 2009 com o Fluminense. Toda a dificuldade para aquela arrancada. Digo para eles trabalharem forte. Acho que dá animo para os jogadores, saber a trajetória que foi para escaparmos.''

''Eu tenho o sonho de voltar para o Fluminense ou para o Vasco. Estou trabalhando forte para defender novamente um clube grande. Mas meu sonho de criança era de jogar no São Paulo. Não tive essa oportunidade. Mas continuo acreditando que as coisas vão melhorar.''