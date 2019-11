Equipe sub-17 do Fluminense é derrotada na estreia da Copa Al Kass

O Fluminense estreou com derrota na Al Kass Cup, torneio sub-17 que reúne os grandes do futebol mundial, realizado em Doha, no Catar. Assim como em 2013, quando o Tricolor venceu o torneio, também havia perdido logo na estreia. Curiosamente, naquele ano, o carrasco tricolor foi um outro time francês: o Paris Saint-Germain, que viria a ser derrotado pelo Flu na final do torneio.

Surpreendido pelos francêses, o Flu teve trabalho durante os 90 minutos. O gol do Auxerre foi logo aos 8 minutos, após uma pancada de fora da área, dada pelo Yanis, que viria a marcar o segundo gol francês na etapa complementar. A partir do gol sofrido, o Flu começou a pressionar o adversário e as oportunidades de gols foram criadas.

O gol de empate só viria no segundo tempo, aos 33 minutos, quando Ruan cobrou falta com perfeição no canto esquerdo do goleiro francês. Após disso, o Flu continuava a perder chances e mais chances de gols. Sendo assim, foi penalizado aos 39, quando o Auxerre voltou a balançar a rede tricolor em uma jogada rápida de contra-ataque.

Apesar da derrota, o técnico tricolor Ricardo Perlingeiro segue confiante na classificação.

''Acreditamos sempre. Independentemente do adversário que temos pela frente, o fundamental é que o Fluminense pratique o seu futebol. Se jogarmos como estamos acostumados, certamente conseguiremos um bom resultado'' – comentou o treinador ao site oficial do Fluminense.