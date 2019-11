Pendências com o Porto são resolvidas e Walter acerta oficialmente com o Fluminense

Após muita novela e negociações, Walter é oficialmente jogador do Fluminense. A notícia foi divulgada pelo empresário do jogador, Téo Constantini, que tratou dos assuntos pendentes com o clube português. O atacante já está no Rio de Janeiro e fará exames médicos nesta terça-feira, antes de assinar o vínculo de dois anos por empréstimo com o tricolor carioca.

Fã de Walter, Renato Gaúcho foi um dos principais pivôs na negociação. No jogo das estrelas, amistoso realizado por Zico no fim do ano passado, o técnico do Fluminense foi flagrado por diversos momentos conversando com o atacante em campo.

''Estou muito feliz, muito feliz. Vai dar tudo certo'' - disse o atacante em rápido contato por telefone, em seu primeiro anúncio.

Após realizar os exames e assinar o contrato, Walter seguirá para Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro, onde o Fluminense realiza sua pré-temporada. O jogador receberá cerca de R$ 450 mil divididos entre o clube e a patrocinadora. O empréstimo acertado tem duração de dois anos, com possibilidade de compra.

Entenda o caso

Após se destacar pelo Goiás no ano anterior, Walter atraiu o interesse de vários clubes pelo Brasil. Entre eles, Corinthians, Sport, Botafogo e Fluminense. Com a desistência dos alvinegros paulista e carioca, os dois clubes restavam travaram uma disputa direta pelo atacante.

O imbróglio se deu por conta de novas exigências por parte do Porto (detentor dos direitos federativos do atleta), com as quais o clube carioca não concordou. Nesse ínterim, o Sport apareceu como interessado na negociação, o que culminou por atrasar ainda mais o desfecho da história.

À ocasião, o próprio vice de futebol do tricolor, Ricardo Tenório, informou que Walter não havia assinado ainda e que o clube português modificara os termos das exigências iniciais pelo empréstimo do jogador.

Na manhã desta terça-feira (14), o Sport anunciaria oficialmente sua desistência devido ao alto valor salarial pedido pelo jogador. Com isso, restou ao Fluminense aguardar o acerto oficial por parte da equipe portuguesa para comemorar a contratação.