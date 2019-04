Geovani chega ao Nova Iguaçu

O mato-grossense Geovani chega do Mixto (MT), que disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro para reforçar o Nova Iguaçu. Apesar de ter apenas vinte e um anos de idade, já tem passagem pelo futebol da Itália. O jogador recusou outras propostas para defender o Nova Iguaçu devido a possibilidade de disputar o Campeonato Carioca.

O jogador foi levado ao futebol italiano muito cedo, logo aos quinze anos de idade, contratado pelo Chievo Verona para integrar a base da equipe. Se transferiu para o SPAL, antes de voltar ao Brasil. Em apresentação, contou sobre seu período fora do país. “Foi uma experiência magnífica. Aprendi muita coisa na Itália, principalmente na parte tática. Foi uma oportunidade que guardarei sempre comigo”, explica.

As principais características do meia são a preferência por deixar os atacantes em condição de gol, além da bola parada, que considera uma de suas principais características desde que voltou da Europa. O jogador se entrosou rápido com os colegas de clube, dentro e fora do campo, e apesar de ser recém-chegado, já se sente parte da equipe.

“(A recepção) foi a melhor possível, todos me abraçaram, do jogador mais novo ao mais velho, comissão técnica, diretoria… Sempre fui bem-vindo e estou muito feliz de poder fazer parte dessa família chamada Nova Iguaçu”, contou o atleta, que escolheu jogar na Baixada Fluminense por causa da infraestrutura do clube.

Geovani poderá estrear logo no primeiro jogo do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, no próximo sábado (16), contra o Duque de Caxias.