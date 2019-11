Após susto, Fluminense derrota o Ceará e avanças às oitavas da Copa São Paulo

O afunilamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior não parece estar afetando o Fluminense que, a cada rodada que se passa, vai mostrando porque vai pintando como favorito ao título da competição. A vítima da vez foi o Ceará que, apesar do golação marcado no fim da primeira etapa, não foi páreo para a garotada tricolor que venceu por 2 a 1. Classificado para as oitavas de final, o Fluminense terá a Ferroviária/SP como adversário na próxima fase.

Vantagem inicial e golaço no fim

Fluminense e Ceará entraram a campo para suar a camisa, literalmente. Sofrendo com o sol escaldante, o primeiro tempo foi marcado por muito toque de bola por ambas as equipes. Buscando se lançar mais ao ataque, a equipe carioca teve as melhores chances. Gustavo Scarpa, aos 16 minutos, teve a primeira chance de abrir o placar em cobrança de falta, mas o goleiro Gustavou mandou para escanteio. Aos 21 minutos, Íkaro aproveitaria o vacilo da defesa cearense, roubaria a bola e entregaria de bandeja para Denilson abrir o placar. O atacante tricolor ainda veria a bola desviar na zaga antes de morrer no fundo das redes.

Abatido, o Ceará foi presa fácil para o Fluminense durante boa parte do primeiro tempo. Gabriel Pereira poderia ter aumentado o marcador aos 27 e 29 minutos, porém, o goleiro adversário e a falta de pontaria o impediram. A pressão mostrou-se clara aos 34 minutos, onde o goleiro cearense foi obrigado a fazer três defesas milagrosas em sequência, em chutes de Gabriel Scarpa, Denilson e Gabriel. No fim, a surpresa. Em falta despretenciosa, no grande círculo do meio campo, Carlos Alberto acertaria uma cobrança de falta magistral, com força, sem chances para o goleiro Matheus que só veria a bola decaindo em seu ângulo superior. Empate do Ceará no fim da primeira etapa.

Ygor Nogueira garante a classificação

No retorno do intervalo, o Fluminense tratou de reassumir o controle do jogo e logo voltou a ter a vantagem no marcador. Em cobrança de escanteio executada por Gustavo Scarpa, Euller escorou e Ygor Nogueira apareceu para marcar o segundo gol tricolor na partida. O camisa 10 assumiu o comando do meio campo tricolor desde a saída de Gerson, no intervalo, e passou a ser a principal válvula de escape da equipe. O goleiro Gustavo ainda faria três boas defesas em bons chutes do meia.

Mesmo após a paralisação do jogo para hidratação dos jogadores por conta do forte calor, o panorâma continuou o mesmo. Pressionando, o Fluminense quase definiu a partida com Gabriel, que aproveitou a falha do goleiro e tocou por cima. Kalil salvou em cima da linha. Buscando a reação, aos 36 minutos, Robinho levaria perigo a meta do goleiro Gustavo após finalizar rente a trave. Em resposta, Euller entra na área e rola para Lucas que, sozinho e sem goleiro, chuta em cima do zagueiro Sanchez. No fim, a garotada tricolor tocou bola e não teve dificuldades para garantir a classificação.

Com o resultado, o Fluminense avança para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior para enfrentar a Ferroviária/SP, que derrotou o Sport por 3 a 2. Para as quartas de final, os tricolores cariocas e paulistas aguardam o desfecho da chave entre Internacional/Linense e Coritiba/São Carlos.

Confira os gols da partida